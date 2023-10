San Lorenzo visita a Sarmiento en Junín: horario, TV y formaciones

San Lorenzo necesita enderezar el rumbo en esta Copa de la Liga Profesiona l, ya que no volvió a ganar en el certamen luego de la primera fecha y lleva ocho encuentros sin triunfos, un balance que lo afectó en la tabla general y, por el momento, está afuera de la zona clasificatoria para la Copa Libertadores 2024 .

El equipo dirigido por Ruben Darío Insua no pudo volver a repetir el nivel exhibido en el primer semestre del año, luego de la partida de varios futbolistas claves y con refuerzos que no rindieron lo esperado y una clara muestra de ello será que para el cruce ante Sarmiento no fueron convocados Fabricio Formiliano, Carlos Auzqui y Gastón Ramírez.