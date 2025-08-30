La curiosa bandera que desplegó la hinchada de San Lorenzo: ¿es por las coimas en ANDIS?

Durante el partido ante Huracán, los hinchas azulgranas mostraron un mensaje que rápidamente generó rumores y memes en redes sociales.

Según trascendidos judiciales, los audios reflejan la mecánica del supuesto entramado: proveedores de medicamentos tenían que pagar un porcentaje de sus ganancias, que Spagnuolo describió como “el 8%”, del cual “a Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria” . Además, las coimas no se limitarían al área farmacéutica, sino que también incluirían internaciones y transporte.

Tras la filtración, Spagnuolo fue desplazado de su cargo y designó como abogado defensor a Ignacio Rada Schultze , especialista en derecho penal cambiario y tributario. La causa está en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi .

Por su parte, desde la Presidencia, el portavoz Manuel Adorni calificó los audios como “un escándalo sin precedentes” y dejó entrever que podrían haber sido grabados dentro de la Casa Rosada , hecho que generó preocupación por la legalidad de la filtración. Adorni señaló también que la difusión, cercana a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, podría ser parte de “una operación de desinformación para desestabilizar al gobierno”.

Los audios de Karina Milei

En los breves fragmentos de audio difundidos, Karina Milei se escucha referirse a la dinámica laboral interna: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, y en otro momento advierte sobre su horario: “Acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Por su parte, Javier Milei habló por primera vez este miércoles sobre los audios del escándalo por el presunto cobro de coimas a cargo de Karina Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). No negó su veracidad y aseguró que su exabogado, Diego Spagnuolo, "miente" y que lo llevará a la Justicia.

"Todo lo que dice (Diego Spagnuolo) es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió", afirmó Milei en medio de la caravana de campaña ante una consulta de la prensa.

Mientras tanto, la hinchada de San Lorenzo transformó el estadio en escenario de protesta simbólica. La bandera que desplegaron se interpreta como un guiño irónico a la situación judicial que afecta al oficialismo, especialmente por las menciones de Karina Milei y la polémica del “3%”.