No arranca: San Lorenzo tuvo todo para ganarlo pero no pasó del empate En su cancha, igualó 1-1 ante Atlético Tucumán y no puede levantar vuelo en la Copa de la Liga. Ganaba con gol de Centurión y erraba muchos goles pero a falta de cinco minutos, y por un rebote, Carrera encontró la igualdad para la visita.