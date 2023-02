Tras las idas y vueltas, Gattoni no renovará con San Lorenzo y será vendido

De esta manera, el nuevo interrogante pasa por saber qué sucederá con Gattoni hasta mitad de año, dado que el entrenador Rubén Darío Insua pretende contar con el defensor mientras que el director deportivo, Matías Caruzzo, y gran parte de la Comisión Directiva tienen la intención de separarlo del plantel hasta que se concrete su partida.

El capitán del equipo en la fecha inicial del torneo de la Liga Profesional ante Arsenal -fue victoria de San Lorenzo por 1 a 0- no fue de la partida en la segunda jornada, con derrota por 2 a 1 frente a Lanús, debido a que viajó a Europa para hacer el trámite de la ciudadanía italiana.

Desde el club afirmaron que el futbolista se fue sin avisar, por lo que se agregó un nuevo condimento a los cruces por las negociaciones fallidas para extender el vínculo que vence en cuatro meses, lo que llevó a San Lorenzo a aceptar la tercera oferta del Sevilla -las dos primeras fueron consideradas insuficientes- para generar un ingreso para el club y evitar que se vaya libre.

"La verdad es que estoy muy molesto con muchas situaciones y también pedí que no jugara el primer partido, pero lo charlé con Insua y entendí el pedido porque él también quiere lo mejor para la institución. Yo no estaba de acuerdo porque el jugador fue a la pretemporada, se le dieron todas las posibilidades y creo que todo tenía un límite que era el inicio del torneo. Ahora esperamos solucionarlo de la mejor manera", había manifestado Caruzzo días atrás.

En esa línea, agregó antes de resolverse la venta: "Yo le hice saber al representante de Gattoni (Marcelo Lombilla) que hasta acá llegaba y que el viernes se firmaba su renovación porque, si no, no iba a ser considerado. No hay algo que no haya sido acordado, me llama la atención que no firme y deseo que podamos renovar".