Burlando aseguró que la situación de Villa "no cambió nada" y que puede haber juicio oral El abogado Fernando Burlando, quien representa a la joven que denunció al futbolista de Boca Sebastián Villa por violencia de género, reconoció que "hubo un acercamiento en las redes" sociales entre las partes, aunque remarcó que "eso no cambia nada" porque "un mensaje no significa que la causa se detenga".