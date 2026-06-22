Argentina superó a Austria y se clasificó gracias a un Lionel Messi imparable

El capitán se despachó con un doblete, llegó a los cinco goles en el torneo y alcanzó los 18 tantos en la historia de la competencia. Con seis puntos, el seleccionado ya está en dieciseisavos de final.

Lionel Messi brilló una vez más con la camiseta de Argentina. Esta vez, la víctima fue Austria, que sufrió la alta efectividad del capitán, quien superó a Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo . El seleccionado nacional logró la clasificación a dieciseisavos de final en el Mundial 2026 , ratifica su chapa de candidata y llega a la tercera fecha frente a Jordania con mayor tranquilidad.

El rosarino se repuso de un penal errado al inicio de la primera etapa y guió al equipo al segundo triunfo en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá . En dos encuentros, lleva cinco goles y volvió a ser la figura de un seleccionado que ganó, otra vez, con autoridad. Además de saltar al podio de los goleadores del actual certamen, se quedó en soledad con el récord que hasta ahora compartía junto al alemán.

El encuentro comenzó con los del Scaloni en dominio de la pelota y de los tiempos del partido. Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul acompañaron a Messi en la construcción de juego y se hicieron dueños de la mitad de la cancha. Apenas iniciado el partido, con una buena jugada colectiva, el seleccionado argentino tuvo la primera llegada.

Minutos después, una nueva jugada de Argentina terminó en los pies de Lautaro Martínez, quien ingresó al área y fue derribado por los centrales austríacos. El árbitro egipcio Amin Mohamed Omar, a instancias del VAR, sancionó penal, pero el capitán no pudo convertir: el disparo salió desviado.

Pese al impacto del penal errado, el equipo siguió intentando imponer su juego. Y tuvo su recompensa: a los 38 minutos, Messi recibió una asistencia de Facundo Medina y anotó el primero del partido. El gol no solo le permitió adelantar a la Argentina ante Austria sino también superar a Klose en la tabla de máximos goleadores de los mundiales.

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En la segunda etapa, Scaloni movió el banco. Al igual que con Argelia, ingresaron Julián Álvarez y Nicolás González por Lautaro Martínez y Thiago Almada. Luego, por precaución, también movió la defensa: Nicolás Otamendi reemplazó a Cristian Romero por un golpe en la rodilla. También ingresaron Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico por Rodrigo De Paul y Facundo Medina.

González tuvo dos oportunidades para ampliar el marcador ante Austria: el primero, tras pase de Messi, el tiro salió desviado; en el segundo, recibió un pase largo de Lisandro Martínez y, tras sacarse de encima a un defensor, definió con el arquero encima.

Sobre el final del partido, Messi volvería a aparecer para sentenciar el partido. A los 49 minutos del segundo tiempo, el capitán concretó una jugada colectiva tras una serie de rebotes dentro del área. Así, llegó a los 18 goles en 28 partidos durante seis mundiales.

Lionel Mesi

Los números del récord de Messi

En sus primeros 8 partidos en copas del mundo, el rosarino marcó un solo gol (el sexto de un 6 a 0 Serbia y Montenegro en 2006), mientras que en los últimos 8 encuentros (todo el Mundial 2022 y estas dos primeras fechas en EEUU) marcó 12 goles, triplete contra Argelia y doblete en la final contra Francia y ahora lo mismo frente a Austria.

En el corto plazo, el único que tiene al alcance a Messi es la ya leyenda de 27 años, Kylian Mbappé. El número 10 del Real Madrid tiene 14 goles en copas del mundo, pero en apenas 16 partidos, 11 encuentros menos que los que jugó la Pulga.

Con el triunfo, Argentina llegó a los seis puntos de seis jugados y se clasificó a la próxima fase de la Copa del Mundo. La próxima parada será Jordania, el sábado 27 de junio a las 23hs.