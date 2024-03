Simona Halep vuelve a los courts tras sus sanción

El Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo la sanción por doping de la ex N°1 del mundo del tenis femenino. "Siempre he sido una atleta limpia", aseguró.

"El Panel del TAS ha determinado por unanimidad que el período de cuatro años de inelegibilidad (...) debe reducirse a un período de inelegibilidad de nueve meses a partir del 7 de octubre de 2022, período que expiró el 6 de julio de 2023", dijo el TAS.

Ahora que la rumana de 32 años es elegible para competir, se le podría conceder una wild card para el Abierto de Francia o Wimbledon de este año.

"A lo largo de este largo y difícil proceso, he mantenido mi convicción de que la verdad acabaría saliendo a la luz y que se llegaría a una decisión justa, porque soy y siempre he sido una atleta limpia", dijo Halep en un comunicado. "No puedo esperar para volver al circuito", añadió.

Halep fue suspendida en octubre de 2022 tras dar positivo por roxadustat -un fármaco prohibido que estimula la producción de glóbulos rojos- en el Abierto de Estados Unidos de ese año.

También fue acusada de otro delito de dopaje el año pasado debido a irregularidades en su pasaporte biológico del atleta (ABP), un método diseñado para controlar diferentes parámetros sanguíneos a lo largo del tiempo para revelar posibles dopajes.

Halep, que negó enérgicamente los cargos que se le imputaban, ha dicho que lo más probable es que se viera obligada a retirarse si se mantenía la sanción inicial de cuatro años.

Halep culpó a unos suplementos contaminados de su positivo en el Abierto de Estados Unidos y culpó a la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) de acusarla de violación de la ABP después de que el grupo de expertos que evaluó su perfil conociera su identidad.