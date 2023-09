Sin Messi, el Inter Miami visita a Orlando City en el clásico de La Florida

Lionel Messi Inter Miami NA

La salud de Lionel Messi

Inicialmente, las primeras evaluaciones sugerían que no había una lesión muscular y que se trata de una nueva molestia en una antigua cicatriz en la parte posterior de su pierna derecha. Como consecuencia, el astro rosarino no tendría inconvenientes para participar en la final de la US Open Cup del próximo miércoles a las 21:30, donde Inter Miami jugará en condición de local contra Houston Dynamo. Sin embargo, es seguro que Messi no estará disponible para el clásico contra Orlando City como visitante en la fecha 34.