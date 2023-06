Sonríe el tenis: Juan Martín Del Potro volverá a jugar

El tenista tandilense participará del Torneo Internacional de Maestros de Tenis de Hangzhou 2023, que se desarrollará del 22 al 25 de junio en China, y contará con ex tenistas de la talla de Marat Safin, Carlos Moya y David Ferrer, entre otros: "Espero conocer a todos mis fanáticos en China y hagamos de este evento una experiencia increíble para todos. ¡Nos vemos pronto!", comunicó Del Potro.

Delpo le había puesto un punto final a su carrera profesional en febrero de 2022, en el Argentina Open, al caer ante Federico Delbonis. Pero una promesa podría cambiarlo todo: "Dije que si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open.

Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho", explicó en marzo.

De hecho, hace unas semanas se lo vio en una sesión de entrenamiento con Gabriela Sabatini. "No sé si estaré al 100 por ciento pero, al menos, sí mi último partido de tenis tiene que ser este año, quiero que sea en el US Open. Trabajaré duro por última vez, tal vez, en mi carrera, y luego nunca se sabe. Dios decidirá si estoy listo o no", consideró entonces.

Del Potro cuenta con 22 títulos en su palmarés, incluyendo el US Open ganado en 2009 frente a Roger Federer en cinco sets (6-3, 6-7, 6-4, 6-7, 2-6) y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016.