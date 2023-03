Stillitano le respondió a Doman: "No me voy a ir"

El entrenador de Independiente , Leandro Stillitano , tomó la palabra tras la declaraciones del presidente Fabián Doman , quien destacó que "sería una pena que se vaya del club" , y le respondió que no tiene pensado dar un paso al costado pese a las dudas sobre su ciclo.

"Lo que pase o no pase el sábado (ante Colón), depende de él. Lo conozco y sería una pena que no siguiera" , fueron las declaraciones del dirigente de la entidad de Avellaneda el lunes en un programa radial.

A raíz de esto, en diálogo con D Sports Radio, el técnico sostuvo: "No escuché las declaraciones del presidente. Todos queremos ganar, presidente, jugadores y entrenador". Aunque marcó la cancha: "No me voy a ir, estoy muy bien, está muy bien el cuerpo técnico con los jugadores".