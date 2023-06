"Tenía necesidad de volver a mi casa, es la explicación de mi salida de Unión", dijo Méndez

"Yo había tomado la determinación antes de que me llegue la oferta. Le quiero pedir perdón al hincha genuino de Unión , estar acá no es racional, es porque lo decidí desde el corazón. Es la primera vez que hago algo intempestivo", expresó este mediodía el entrenador.

El "Gallego" Méndez dejó su lugar de manera sorpresiva después de la goleada del "tatengue" como local contra Independiente (3-0) el sábado pasado, a pesar de la emoción mostrada en la conferencia de prensa en el estadio 15 de Abril, posterior al partido.

Méndez estuvo 10 partidos -uno por Copa Argentina- en Unión, con cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

La palabra de Méndez

"No quiero entrar en polémicas porque no es razonable mi determinación, es sentimental. Yo se lo expliqué a las personas que quiero y que me interesa lo que piensa. No está mal pedir disculpas porque lastimé a algunas personas con mi decisión. Lo decidí yo, no es necesario meterse con Vélez", reiteró.

En cuanto al ciclo que arranca en el "Fortín", el DT dijo: "Necesitamos de todos, de la gente, de los dirigentes, de los jugadores y de nosotros. Me encantaría que todos estemos unidos. La situación es complicada porque no estamos acostumbrados y más allá de lo grande que somos en lo social, el fútbol es importante y debemos darla todos juntos", pidió en medio de un clima complicado.

Vélez suma 18 puntos en el campeonato y está en zona de desempate con Banfield para permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino.

Es que la Liga Profesional de Fútbol (LPF) tiene dos cupos para el descenso, uno por tabla general y otro por promedio (Arsenal de Sarandí, hasta ahora, perdería la categoría).

"Es mi mayor desafío como entrenador, sobre todo por la institución. Me tocó pelear cosas arriba y abajo en mi carrera. Vengo de Unión, donde peleábamos por el descenso, pero acá es otra cosa", afirmó el exayudante de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Me parece que tengo un buen plantel que viene solamente de una cadena de malos resultados. Llevamos dos días de trabajo y tenemos un tiempo corto de cara al partido contra Arsenal, que será este viernes. Es importante sumar tres puntos, es lo primordial", indicó.

Por su lado, Christian Bassedas, manager de Vélez, justificó que la búsqueda del DT estuvo dada por una cuestión de "necesidad" y por lo "mucho que hay en juego".

"Por encima de las cuestiones y de las formas está la salud de nuestro club. Estamos contentos con la llegada de Sebastián. Lamentablemente es como es", sentenció.

Además, en la presentación estuvo el cuestionado presidente Sergio Rapisarda, el principal apuntado por los socios e hinchas en cada partido y en las redes sociales por la mala campaña del equipo.