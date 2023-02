Franco Davin y la modernidad del tenis: cómo generar campeones a partir de las matemáticas

Hace casi cuatro años, junto a Marcelo Albamonte, uno de sus más estrechos colaboradores, presentaron “Game, Set, Math”, un libro que parecía ser una confesión de principios, metodología de trabajo y estrategias. Sin embargo, la publicación escondía un minucioso desarrollo estadístico que se estaba transformando en una plataforma para jugadores de tenis.

“Con Marcelo trabajábamos mucho el tema de los números, yo estaba con Juan Martín Del Potro y escribía muchas cosas después de los partidos. Teníamos mucha información, hasta que nos dimos cuenta que nadie hacía eso. Así surgió el proyecto”, evoca Davin desde Miami, donde se instaló a mediados de 2015, en una entrevista exclusiva con Ámbito.

La premisa era clara: recababan cada punto, cada golpe o circunstancia que se daba en un partido. Todo debía estar volcado en analógicas planillas que, aún hoy, se conservan. “Buscamos mucho y hablamos con muchas empresas que hacen aplicaciones, hasta que finalmente Marcelo se reunió con Sebastián Duana, de una empresa de Tandil y lo hicimos. La plataforma es muy poderosa, tiene mucha información, fórmulas y algoritmos. Estamos muy orgullosos y felices de lo que logramos”, sostiene sobre la estructura que completa Hernán Cacciavillani.

Davin, exnúmero 30 del mundo (ganó tres títulos ATP), es un reconocido entrenador a nivel mundial que trabajó junto a Juan Martín Del Potro, Gastón Gaudio (ganadores de Grand Slams), Guillermo Coria, Fabio Fognini, Grigor Dimitrov y actualmente con la rusa Veronika Kudermetova, entre varios otros. Con cada uno acumuló tanto títulos como datos para extraer información más allá de los números.

“GSM quedó espectacular y funciona, porque al otro día ya mejorás”, asevera el coach. Las matemáticas detrás del tenis pueden aportar tanto desde lo técnico o estratégico como en lo psicológico. “Nosotros mejoramos al jugador, no decimos cómo jugarle al otro. Medimos el nivel y desde ahí empiezan a salir los datos, cómo mejorar, dónde tenés tus virtudes o falencias, qué ejercicios hacer”, explica, al tiempo que aclara que el sistema “es privado una vez que se compra” y la cantidad de material “pondría en aprietos a cualquier entrenador, porque no puede acumular tantos números”.

“Logramos hacer una simulación: si un jugador está 500 de Argentina y su objetivo es ser 300, nosotros medimos a un 300 y le decimos qué le falta para llegar a ahí. A mí me hubiera gustado de chico que me hablen objetivamente”, amplía Davin.

La psicología en el tenis

El mecanismo es sencillo: una vez comprada la aplicación, se empiezan a cargar los datos, como por ejemplo, cantidad de winners, con qué golpes se obtuvieron, los errores no forzados o los saques. Luego, reconoce el excapitán de Copa Davis y Fed Cup, el jugador puede enfocarse “en aquellas cosas que quiera analizar o mejorar; por decir algo, el tercer tiro y la devolución del segundo saque. No es necesario cargar absolutamente todo”.

La pregunta que cualquier fanático se haría es si la plataforma es útil sólo para profesionales. “Es para cualquiera que compita. Los veteranos están encantados. Y a quien más le sirve es al entrenador, porque tiene la manera objetiva de mostrarle al jugador lo que pasa. También para los padres de los juveniles, porque empiezan a entender más de tenis y pueden ver la evolución después de determinado tiempo. Adaptamos lo que hacen los profesionales para que lo pueda usar cualquiera”, revela.

En el tenis actual, las presiones para ser mejor a cualquier costo son cada vez mayores y comienzan en edades cada vez más tempranas, un factor que, para Davin, perjudica el desarrollo. La plataforma, entonces, presupone una forma diferente en el vínculo coach-tenista, porque arroja información objetiva y no una mera opinión, lo que, según el exdeportista, atrapa más a los jóvenes porque no se ahonda en temas generales sino en cuestiones específicas.

“El resultado, cuando estás aprendiendo, tiene que empezar a ser secundario”, lanza, lacónico, Davin, quien también trabaja con juveniles y tiene a su cargo, entre otros, a la bonaerense Lourdes Carlé, una joven y talentosa jugadora también pupila de Albamonte. “Yo veo que muchos chicos sufren y la pasan mal y no van con un plan al partido, que no es ganar o perder, sino con dos o tres cosas que te dice el entrenador para hacer. Después ves si sale o no”, analiza.

“Jugar es la mejor forma de descubrir lo que sabés hacer”, dijo alguna vez el exfutbolista Pablo Aimar sobre la esencia original de todo deporte. El otrora 10 de River reclamó que a muchos chicos se les pide “no gambetear porque la perdieron dos o tres veces”. “Estoy 100% de acuerdo con él, tienen que probar cosas. Muchas veces los DT no quieren comerse un gol por una macana, y veo a muchos entrenadores de tenis que están en la misma”, coincide Davin.

Así las cosas, el entrenador debe lidiar no sólo con la evolución de su pupilo sino con aspectos psicológicos y extra deportivos. Por ejemplo, la comunicación: “El coach puede elegir también cuándo hablar, o directamente lo puede ver el chico. La aplicación es muy potente porque tiene mucha información y una vez que se explica todo eso, es más fácil”.

En todo deporte de elite la faceta mental es, cuanto menos, tan importante como la técnica. Lidiar con la frustración, la presión, las alegrías o las opiniones es parte del entrenamiento. No es casual que Davin le dé un espacio fundamental a este detalle. “Soy muy pro psicólogo, me gusta mucho y me han ayudado a mí mucho para trabajar. No me imagino un equipo sin un psicólogo”, argumenta el oriundo de Pehuajó y formado en las canchas del mítico Independiente de Tandil.

Davin destacó en el mundo de las raquetas desde pequeño, con victorias a nivel local y mundial. Una lesión en el hombro izquierdo y el agobio cotidiano en el circuito le pusieron un prematuro final a su carrera a los 27 años. “No tenía más ganas de jugar, por eso dejé”, comentaba por aquellos días de 1997.

“Un chico empieza a jugar, como tarde, a los 10 años, y lo hace hasta los 35. Imaginate por todas las etapas por las que pasó. Es imposible manejar todo eso solo”, sostiene hoy, más aplomado y con vasta experiencia tanto en profesionales como juveniles. Un recurso que le dio su siempre voraz curiosidad fue el ajedrez, porque “es algo que si lo aprendés de chico, te da agilidad mental, estrategia, te muestra el perfil de jugador dentro de la cancha”.

Casi sin darse cuenta, Davin se encontró en una caprichosa mezcla de raquetas, tácticas, softwares y registros. En su mente proyecta cambios en el futuro y hasta la posibilidad de que los datos sean automáticos a partir de videos. Pero tiene en claro que el rol del coach no va a desaparecer.

“El mejor va a ser el que más jugo le saque a esto. La app te puede decir que un jugador erró 20 devoluciones de saque, pero después hay que analizar si es por algo técnico o por qué”, manifiesta. Su argumento fue una experiencia personal con Fognini: “Fabio arrancaba mal los partidos, pero me di cuenta cuando empecé a verlo en la plataforma, porque por ahí no llegás a apreciarlo. Cuando ves todos los partidos juntos, te das cuenta que hay algo”.

El tenis cada vez más se nutre de la tecnología, no sólo durante los partidos, sino en la evolución misma del deporte. Como si habláramos de una imparable invasión cibernética, el avance de computadoras y aplicaciones está presente en cada entrenamiento, pero siempre se necesitarán los mismos recursos: talento y sacrificio. ¿Hacia dónde cree Davin que irán entonces los circuitos? ¿Cuál es el modelo del tenista actual? Esas respuestas motivan otra historia. Y esa historia… continuará en el segundo set.