La historia del mejor tenista argentino, no reconocido como Nº 1 por la ATP

El puntapié de la investigación que inició Puppo y a la que luego se sumaría el matemático rumano Marian Ciulpan se dio en diciembre de 2007 cuando la WTA, ente rector del tenis femenino, descubrió que algunos datos se habían extraviado al digitalizarlos y aceptó que la australiana Evonne Goolagong fue Nº 1 durante dos semanas, en 1976, un error subsanado luego de 31 años por errores en aquel ranking bastante precario, que se publicó por primera vez en 1975, dos años después del masculino. Con esta enmienda a la tenista oceánica como incentivo, Puppo recopiló material que la ATP no tenía en sus registros y completó tablas de resultados para revisar las 280 semanas transcurridas entre el 23 de agosto de 1973, día en que se publicó el primer ranking oficial, y el 31 de diciembre de 1978, lapso en el que junto con Ciulpan analizaron 22.545 partidos de 542 torneos para completar las 152 semanas en las que no se dieron a conocer los escalafones. Cabe destacar que, en ese entonces, el sistema no premiaba la cantidad de torneos jugados, sino que calculaba promedios, lo que implicaba números irregulares y distintas maneras de contabilizar, con recursos precarios.

En 1975, por caso, la ATP solo publicó 13 semanas del ranking, dejó las restantes 39 en blanco y se las otorgó al estadounidense Jimmy Connors. La investigación revelaba que a Vilas le correspondía el primer puesto en siete semanas, del 22 de septiembre de 1975 a la del 27 de octubre de ese año, y las del 5 y 12 de enero de 1976, en las que la ATP no había publicado la clasificación. Puppo formuló el reclamo revisionista ante el ente rector del tenis masculino, que analizó la documentación, jamás refutó los datos encontrados, pero igual lo desestimó, con un fuerte espaldarazo de la Federación Internacional de Tenis (ITF). En 2015, el diario estadounidense The New York Times difundió el trabajo realizado por el periodista argentino y la noticia fue leída por un socio de Gueilburt, quien de inmediato contactó a Puppo para comenzar a pergeñar el filme.

“Que esto sea un importante granito de arena para que Guillermo Vilas logre lo que merece sería un sueño y lo más hermoso que nos pueda pasar con la película”, le contó a Télam Gueilburt, quien cuenta con una treintena de documentales, entre ellos “Francisco, El Jesuita” (2015) y “Pancho Villa aquí y allí” (2008).