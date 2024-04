"Testimonio Olímpico": la campaña que incluye a deportistas argentinos a beneficio de atletas paralímpicos

Macri juinto a los atletas que participaron de los Paralímpicos. Macri juinto a los atletas que participaron de los Paralímpicos.

"Pudimos armar algo lindo. Le pedimos a los deportistas Olímpicos si podían donar algo para, ya sea un par de zapatillas, una remera de entrenamiento o algún objeto de ellos", explicó Destefano a NA sobre cómo comenzó esta iniciativa.

"La idea fue que diez empresarios pusieran 500 dólares cada uno para participar de los objetos. El mecanismo es realizar un sorteo entre los que participan y en los orden que van saliendo, podrán elegir los objetos que van quedando", agregó.

"Con esa plata vamos a comprarle cosas que les falten a los deportistas paralímpicos. Son detalles en realidad, ya que ellos tiene sus pasajes, estadías. Pero les falta mejorar lo que son sus materiales", remarcó.

"Por suerte se sumaron más personas y esto nos llevó a tener que salir a buscar más deportistas que puedan donar cosas y los sumamos en menos de cinco horas", destacó.

Por otra parte, la Red de Influencia Ristretter anunció que con estos cuatro nombres cerraron las acciones y agradecieron a los distintas personas que hicieron sus aportes a la causa. Sin embargo, Destefano le confió a NA que podría sumar un deportista paralímpica más en los próximos días para que sea beneficiado.

Entre los deportistas que brindaron su ayuda, se destacan nombres como Facundo Conte (Vóley), Luciana Aymar (ex jugadora de Hockey sobre césped), Andrés "Chapu" Nocioni (ex basquetbolista), Paula "la peque" Pareto (ex judoca) y el rugbier de los Pumas 7s Marcos Moneta, quien antes de ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en el tobillo derecho, brindó su aporte.

A la larga lista, se sumaron Romina Plataroti, Javier Conte, Mateo Graziano, Belén Pérez Maurice, Fabricio Oberto, Georgina Bardach, Marcelo Alexandre, Agustín Vernice, Georgina Klug, los hermanos Diego, Pablo y Sebastián Simonet, Sandra Torres, Federico Molinari, Damian Blaum, Federico Gabrich, Cecilia Bagioli, Ariel Suárez, Hugo Conte, Ariel Atamañuk, Elías Romero, Eduardo "Raqui" Peruchena, Mariela Scarone, Guillermo Quaini, Daniela Giménez, Delfina Merino, Sebastián Crismanich, Fernanda Russo y Leandro Usuna.