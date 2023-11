Tevez cruzó a los hinchas de Independiente: "Me molesta el murmullo"

"Quiero que el hincha de Independiente acompañe este proceso. Hoy se murmuraba a chicos que se están haciendo cargo. Hay que entender que hay que apoyar a los jugadores. Me molesta el murmullo y que no se los banque. Ellos laburan y son súper profesionales. Si no fuese por ellos estaríamos peleando el descenso, por eso hay que reconocer más su esfuerzo", expresó Tevez en conferencia de prensa.