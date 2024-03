Tevez destacó el presente de Independiente: "Estamos construyendo en un pantano"

El director técnico también agregó sobre el mercado de pases : "No sabíamos que presupuesto teníamos, por eso presentamos diferentes opciones. Les dije: 'Traigan lo que podamos'. Yo me acoplé al club. Desde que agarramos fuimos, junto a River y Racing, creo que los que más puntos sacamos. Entiendo al hincha de Independiente, pero estamos construyendo, no hay que volverse loco. Queremos ser campeones y clasificar a las copas. Sabemos que nos tenemos que hacer cargo de esta ilusión que le damos a la gente".

En esa línea, continuó: "Hoy estoy en un club grande como Independiente en el que hay que tomar decisiones y yo no tengo ni un año de experiencia. Les digo a los muchachos que tenemos una estabilidad y vamos construyendo. A veces jugamos mejor que otras, pero vamos mejorando. Somos el 16° equipo en cuanto al valor del plantel . En el fútbol argentino si ganás un partido sos (Josep) Guardiola y si al siguiente perdés no sabés nada. Hay que mantener una línea de manejo".

"Toda mi carrera duró la pregunta de si era mediapunta o nueve. Yo creo que mediapunta. Y creo que ahora va a durar si hice el curso de entrenador o no, que claro que lo hice, sino no podría dirigir. También me persigue ser el negrito que salió del barrio y que no puede lograr lo que hizo como jugador, pero lo tomo con naturalidad", cerró.