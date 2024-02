Carlos Tevez sobre la derrota de Independiente: "Soy el responsable"

El técnico del "Rojo" no buscó excusas tras la primera derrota en el torneo y dijo que "Perdimos por un error nuestro".

" Perdimos por un error nuestro, pero yo soy el responsable de que el equipo no pueda demostrar el juego que todos queremos, ahora tenemos que pensar en el jueves y en seguir creciendo", concluyó.

"Desde nuestro error el partido se nos hizo cuesta arriba. En nuestra cancha nos cuesta pensar que hay que jugar, tranquilizarnos y hacer el primer gol antes que el tercero", continuó el exDT de Rosario Central.

Bajo su gestión, Independiente apenas pudo ganar uno de los últimos cinco encuentros celebrados en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Además, Tevez se responsabilizó por el desempeño del equipo e insistió con que "es mejor que pase ahora" porque hay más tiempo "para seguir trabajando y dar vuelta estos partidos".

Por último, el DT de Independiente habló de Javier Ruiz, quien se fue expulsado tan solo 5 minutos después de haber ingresado desde el banco. "Lo de Ruiz es responsabilidad mía. Es un poco injusto ponerlo cuando vamos perdiendo. Después hablaré por privado para que aprenda, pero no era momento para ponerlo a él", finalizó.

Por último, explicó: “Necesitamos un central más, pero vamos ya 3 fechas no me voy a quejar ahora”. Y cerró hablando de la situación de Juan Fedorco: “Hizo pretemporada física y no con pelota. Mira si lo ponía y el error lo cometía él”.

Independiente visitará el jueves a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha de la Copa LPF.