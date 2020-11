Tevez advierte a todo Boca tras la derrota: "Es un golpe de realidad"

Sobre la fuerte infracción que le cometió a Tomas Pochettino al inicio del encuentro y que pudo haber merecido la tarjeta roja por parte del árbitro Germán Delfino, el delantero comentó lo siguiente:

"Pensé que llegaba a la pelota, lo piso a (Tomás) Pochettino y fue innecesario. Lo quiero correr y le piso sin querer el gemelo, enseguida me di cuenta que le había pegado. Me quedó en la cabeza, fue sin querer", describió.

Dado su nefasto historial con situaciones donde lesionó a otros jugadores, Tevez se justificó: "No juego para hacerle mal a nadie. Siempre jugué con garra y huevos. Lo que paso el otro día con el arquero de Newell's (Alan Aguerre, que estará 3 meses sin jugar), yo lo quise saltar y le di con la rodilla en la boca. Son situaciones de juego. Son situaciones de partido".

Por último, Tevez se expreso sobre los retiros de esta semana de Fernando Gago y Javier Mascherano, sus ex compañeros en el seleccionado argentino.

"La de Fernando no me sorprendió porque ya venía de varias lesiones. El de Javier me sorprendió, él se merece algo mejor, no retirarse así, me sorprendió mucho", cerró Tevez.