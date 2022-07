¿Tevez deja Rosario Central para ser nuevo DT de Boca?

Tampoco quiso extender el cruce de declaraciones con Carlos "Chapa" Retegui, sobre quien dijo "el fútbol no es para los cagones", luego de que comunicara su decisión de no acompañarlo en el cuerpo técnico. "¿Dijo que se consideraba mi amigo? Cómo serán mis enemigos. No quiero ni pensarlo", bromeó. "Ya está, es un tema terminado", concluyó.

Posteriormente, se involucró de lleno en el presente de su equipo, que perdió los dos partidos desde que comenzó el ciclo. "Carlos Tevez como jugador ya pasó, Carlos Tevez como entrenador sabe que la situación está difícil: primero la del país y después la de los clubes, por eso cuando hablé por primera vez con los dirigentes les dije: 'no voy a pedir jugadores de Europa, no voy a pedir a (Arturo) Vidal ni a (Paul) Pogba", aclaró.

En un gesto atípico en los directores técnicos actuales, el "Apache" dio la formación de Central que recibirá mañana a Sarmiento: "Gaspar (Servio); Ismael (Cortez), Báez, Almada y Blanco; Montoya, Malcorra, Buonanotte y Gino (Infantino); Jony (Candia) y el Chipi (Frías)".

Tevez anticipó la alineación sin un volante central natural, sobre lo que respondió: "En el primer partido jugó (Mateo) Tanlongo, en el segundo no; uno va probando estos tres o cuatro partidos porque después viene el clásico y ahí ya tenemos que tener todo definido para poner al equipo que más rindió. Los pruebo porque uno necesita tener un análisis, a los 5 los puedo poner según el partido".

"Estos chicos vienen muy golpeados porque pasaron en muy poco tiempo por dos o tres entrenadores, es un plantel casi desarmado por el último entrenador, pero trabajaron muy bien en (la mini pretemporada) en Ezeiza, no bajaron nunca los brazos y la gente va a empezar a ver esa evolución con los partidos. Por supuesto que nos vendría muy bien una victoria, pero esto es fútbol, podés ganar o perder, no me quita el sueño ganar mañana, me quita el sueño que Central recupere esa mística", concluyó.