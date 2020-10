Tevez infla el pecho; "Nos sentimos más seguros para pelear la Copa Libertadores"

Embed

Tevez, a sus 36 años, llegó a los 250 partidos con la camiseta del conjunto 'Xeneize' y no pudo ocultar la emoción: "Mirando hacia atrás, uno se da cuenta de lo que fue pasando profesionalmente, de tantos años que uno viene jugando al fútbol, ya 19 profesionalmente, toda una vida. Me pongo contento, pero melancólico por tantos años de carrera", expresó.

El 'Apache', quien además se convirtió en el tercer máximo goleador histórico de Boca en la Copa Libertadores con 20 tantos, por detrás de Martín Palermo (23) y Juan Román Riquelme (25), añadió: "Estoy feliz porque se pudo ganar y jugar en serio".

Por último, el emblema de Boca tuvo palabras de elogio para Edwin Cardona al señalar: "Me saca presión de no buscar la pelota tan abajo, la trae mucho más y yo puedo hacer daño más arriba. El ´Gordo´ lo que hace es eso, con más pelotas ahí en el mediocampo se me hace más fácil".