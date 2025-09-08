Túnez sacó pasaje al Mundial 2026: las 18 selecciones que ya están clasificadas







El seleccionado de África logró sacar pasaje a la Copa del Mundo del año próximo y se sumó al selecto grupo. Conocé quienes son y cuantos lugares faltan.

Túnez sacó pasaje al Mundial 2026: las 18 selecciones que ya están clasificadas

En las últimas horas, Túnez le ganó de manera agónica 1-0 a Guinea Ecuatoria por las Eliminatorias Africanas y se convirtió en la 18° selección en clasificar al Mundial 2026. De esta manera, se va armando pero aún quedan 30 pasajes para sacar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde África puede haber más durante las próximas horas en unas Eliminatorias que también tiene partidos en Sudamérica, Europa y América Central.

Los 18 países ya clasificados al Mundial 2026: Estados Unidos (Concacaf)

Canadá (Concacaf)

México (Concacaf)

Japón (AFC)

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Argentina (Conmebol)

Uzbekistán (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Jordania (AFC)

Australia (AFC)

Brasil (Conmebol)

Ecuador (Conmebol)

Uruguay (Conmebol)

Colombia (Conmebol)

Paraguay (Conmebol)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

Las plazas pendientes al Mundial 2026 por cada Confederación: AFC (Asia):

Plazas pendientes: dos directas y una en repechaje.

CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe): Plazas pendientes: tres directas y dos en repechaje. UEFA (Europa): Plazas pendientes: 16 directas. África (CAF): Plazas pendientes: siete directas y una en repechaje.