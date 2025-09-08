En las últimas horas, Túnez le ganó de manera agónica 1-0 a Guinea Ecuatoria por las Eliminatorias Africanas y se convirtió en la 18° selección en clasificar al Mundial 2026. De esta manera, se va armando pero aún quedan 30 pasajes para sacar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.
8 de septiembre 2025 - 16:23
Túnez sacó pasaje al Mundial 2026: las 18 selecciones que ya están clasificadas
El seleccionado de África logró sacar pasaje a la Copa del Mundo del año próximo y se sumó al selecto grupo. Conocé quienes son y cuantos lugares faltan.
-
Lionel Scaloni, con la mente en 2026: "El objetivo es llegar al Mundial de la mejor manera"
-
Un jugador de Boca cambia de nacionalidad para jugar el Mundial 2026
Desde África puede haber más durante las próximas horas en unas Eliminatorias que también tiene partidos en Sudamérica, Europa y América Central.
Los 18 países ya clasificados al Mundial 2026:
- Estados Unidos (Concacaf)
- Canadá (Concacaf)
- México (Concacaf)
- Japón (AFC)
- Nueva Zelanda (OFC)
- Irán (AFC)
- Argentina (Conmebol)
- Uzbekistán (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Jordania (AFC)
- Australia (AFC)
- Brasil (Conmebol)
- Ecuador (Conmebol)
- Uruguay (Conmebol)
- Colombia (Conmebol)
- Paraguay (Conmebol)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
Las plazas pendientes al Mundial 2026 por cada Confederación:
AFC (Asia):
- Plazas pendientes: dos directas y una en repechaje.
CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe):
- Plazas pendientes: tres directas y dos en repechaje.
UEFA (Europa):
- Plazas pendientes: 16 directas.
África (CAF):
- Plazas pendientes: siete directas y una en repechaje.
- Temas
- Mundial 2026
- copa del mundo
- Túnez
Dejá tu comentario