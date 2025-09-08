SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de septiembre 2025 - 16:23

Túnez sacó pasaje al Mundial 2026: las 18 selecciones que ya están clasificadas

El seleccionado de África logró sacar pasaje a la Copa del Mundo del año próximo y se sumó al selecto grupo. Conocé quienes son y cuantos lugares faltan.

Túnez sacó pasaje al Mundial 2026: las 18 selecciones que ya están clasificadas

Túnez sacó pasaje al Mundial 2026: las 18 selecciones que ya están clasificadas

En las últimas horas, Túnez le ganó de manera agónica 1-0 a Guinea Ecuatoria por las Eliminatorias Africanas y se convirtió en la 18° selección en clasificar al Mundial 2026. De esta manera, se va armando pero aún quedan 30 pasajes para sacar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Desde África puede haber más durante las próximas horas en unas Eliminatorias que también tiene partidos en Sudamérica, Europa y América Central.

Informate más

Los 18 países ya clasificados al Mundial 2026:

  • Estados Unidos (Concacaf)
  • Canadá (Concacaf)
  • México (Concacaf)
  • Japón (AFC)
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Argentina (Conmebol)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Australia (AFC)
  • Brasil (Conmebol)
  • Ecuador (Conmebol)
  • Uruguay (Conmebol)
  • Colombia (Conmebol)
  • Paraguay (Conmebol)
  • Marruecos (CAF)
  • Túnez (CAF)

Las plazas pendientes al Mundial 2026 por cada Confederación:

AFC (Asia):

  • Plazas pendientes: dos directas y una en repechaje.

CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe):

  • Plazas pendientes: tres directas y dos en repechaje.

UEFA (Europa):

  • Plazas pendientes: 16 directas.

África (CAF):

  • Plazas pendientes: siete directas y una en repechaje.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias