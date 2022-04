Vélez y Godoy Cruz sumaron un punto que no le sirve a ninguno

El encuentro no fue bueno en términos generales debido a que ninguno de los dos elencos logró tener el protagonismo en el juego durante el mismo y apenas hubo una jugada de peligro en favor del equipo mendocino, pero Lucas Hoyos evitó la caída de su valla.

En la primera parte, el conjunto velezano tuvo algunas imprecisiones que Godoy Cruz intentó aprovechar para acercarse a área rival y tuvo la chance por medio de cabezazo de Matías Ramírez que terminó desviando el arquero.

#CopaBinance | Fecha 10 | resumen de Godoy Cruz - Vélez

Por su lado, Vélez tuvo una posibilidad de marcar a través de Santiago Castro, pero el balón se fue apenas arriba, tras lo cual la oportunidad fue para Godoy Cruz con un tiro de Franco Negri desde más de 30 metros, pero la pelota pasó cerca del palo derecho de Hoyos.

Ya en el segundo tiempo, el equipo de Liniers tenía la intención de ser protagonista pero carecía de profundidad, a la vez que tenía errores al salir del fondo y en uno de ellos, Godoy Cruz quiso aprovechar la situación, pero no logró convertir el gol.

Sobre los 16 minutos y tras una mala salida de Miguel Brizuela, Martín Ojeda recibió la pelota, arremetió contra el arco rival y definió, pero Hoyos logró despejar el disparo con sus piernas y así evitar la caída de su valla.

Síntesis

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Franco Negri, Nelson Acevedo, Gonzalo Ábrego, Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, Matías Ramírez; Martín Ojeda y Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías De los Santos, Miguel Brizuela, Francisco Ortega; Santiago Cáseres, Nicolás Garayalde, Joel Soñora, Julián Fernández; Lucas Janson y Santiago Castro. DT: Julio Vaccari.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Leonel González por Negri (GC); 14m, Lucas Pratto por J. Fernández (VS), Franco Díaz por Cáseres (VS) y José Florentín por Soñora (VS); 28m, Tomás Badaloni por S. Rodríguez (GC); 30m, Luca Orellano por Janson (VS) y Agustín Mulet por Garayalde (VS); 31m, Bruno Javier Leyes Sosa por Acevedo (GC) y Tadeo Allende por Abrego (GC); 36m, Valentín Burgoa por M. Ramírez (GC).

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Héctor Paletta.