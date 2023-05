Dos atractivos festivales de cine empiezan esta semana

Dos festivales de cine comienzan esta semana en Buenos Aires. Mañana, con “Mariquita, mujer revolución”, de Sabrina Farji, empieza el 35° Internacional La Mujer y el Cine. En agenda, 22 películas, algunas ya estrenadas, como “Trenque Lauquen” (Laura Citarella) y “El tiempo perdido” (María Alvarez), y otras que se van abriendo paso (p. ej., la jujeña “Mujer perseverante”, de Soledad San Juan, Premio del Público en el Festival de Cine de las Alturas) o son novedad absoluta, entre ellas las dedicadas a Margarethe Von Trotta (C. A. Ortiz) y Heddy Crilla (L. Murujosa). También habrá concursos de cortos y videominutos, todo gratis en el C. C. San Martín y otras salas, y por online a través de Vivamos Cultura. Una selección de este material se verá después en varias ciudades del interior. La Mujer y el Cine, valga recordarlo, nació en 1988 de la mano de María Luisa Bemberg, Annamaría Muchnik (su actual conductora) y otras glorias a tener presente.

El jueves comienza el 10° Construir Cine, único festival internacional competitivo dedicado al mundo del trabajo. Entre largos y cortos, hay 25 títulos nacionales y 36 provenientes de 15 países, desde Suecia para abajo. A señalar, entre otros, el hindú “Declaration” (Ariyippu), drama en una fábrica de guantes para médicos durante la pandemia, el croata “Factory of the workers”, el ruso “Caspian Hub” gente del ferry que cruza el Mar Caspio, y los locales “Cambio cambio” (Lautaro García Candela), “El siervo inútil” (Fernando Lacolla) y, en función especial, “El método Tangalanga” (Mateo Bendesky), cuyos personajes representan algo más que el mero trabajo de hacer chistes. Esto será el viernes, en la sala Gastón Barral, Rawson 42, ocasión en que Silvio Soldán recibirá el Casco Amarillo “en mérito a su vasta trayectoria como constructor de la cultura popular argentina”. Funciones gratuitas en el C. C. San Martín, el Cine York de Vicente López, El Cairo de Rosario, el Espacio Tucumán, y vía online por festival.construircine.com, y otras redes.