La producción de acero cayó 10% en 2019 y empresarios advierten que no podrá recuperarse "rápidamente" La producción siderúrgica argentina culminó 2019 con una baja en todas las líneas de productos. Frente a este panorama, la entidad empresaria aseguró que "no se espera una rápida recuperación de la industria, no solo por temas estacionales, sino por la situación de los mercados consumidores".