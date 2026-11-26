Por qué se celebra "Thanksgiving" 2026 en EEUU y por qué no se festeja en la Argentina + Agregar ámbito en









Este jueves 26 de noviembre, millones de estadounidenses celebran Thanksgiving, una tradición que reúne familias y tiene un origen histórico ligado a las cosechas.

Thanksgiving es una de las celebraciones familiares más importantes de Estados Unidos y se conmemora cada cuarto jueves de noviembre.

Este jueves 26 de noviembre de 2026, Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias, conocido como Thanksgiving, una de las festividades más importantes de su calendario. La jornada está marcada por reuniones familiares, cenas tradicionales y una costumbre que invita a agradecer por lo vivido durante el año, en un feriado que también moviliza viajes y encuentros en todo el país.

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Aunque su popularidad trascendió fronteras gracias a películas, series y redes sociales, la fecha no forma parte del calendario de celebraciones oficiales de la Argentina. Su origen histórico, las tradiciones que la rodean y el significado que adquirió con el paso de los siglos explican por qué tiene un peso cultural tan importante en Estados Unidos y por qué no se replica de la misma manera en nuestro país.

Pixabay Qué se festeja el Día de Acción de Gracias El Día de Acción de Gracias es una festividad que busca expresar gratitud por los alimentos, la familia, la salud y las experiencias compartidas durante el año. Su origen más difundido se vincula con una celebración de la cosecha realizada en 1621 en Plymouth, Massachusetts, donde colonos ingleses y miembros del pueblo indígena Wampanoag compartieron un banquete luego de una temporada de producción agrícola favorable.

Con el paso del tiempo, la celebración se transformó en una tradición nacional. En 1863, durante la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln proclamó un día nacional de Acción de Gracias para el último jueves de noviembre. Posteriormente, en 1941, el Congreso estableció por ley que se celebrara el cuarto jueves de noviembre, fecha que se mantiene hasta la actualidad. En 2026, la festividad cae el 26 de noviembre.

La jornada se caracteriza por la reunión de familiares y amigos alrededor de una mesa con platos tradicionales, entre los que sobresale el puré de papas, pavo asado, salsa de arándanos, rellenos, verduras y pastel de calabaza. También es habitual que se organicen acciones solidarias, como la distribución de alimentos y cenas comunitarias, mientras que el día siguiente marca el inicio del Black Friday, una de las fechas comerciales más importantes del año.

Por qué no se festeja en la Argentina El Día de Acción de Gracias no forma parte de las tradiciones históricas, culturales ni del calendario de feriados nacionales de la Argentina. Su origen está relacionado con acontecimientos de la historia de Estados Unidos y con costumbres que se desarrollaron en América del Norte, por lo que no tiene un vínculo directo con la formación cultural, religiosa o social argentina. En nuestro país existen otras celebraciones y fechas que tienen sus propios significados, vinculados con la historia nacional, las tradiciones religiosas, la familia y las costumbres locales. Aunque la idea de agradecer o reunirse con seres queridos es universal, Thanksgiving no se incorporó como una festividad generalizada en la sociedad argentina ni como un feriado oficial. Sin embargo, la influencia cultural estadounidense hizo que la fecha gane cierta visibilidad en los últimos años, especialmente a través de películas, series, redes sociales y comunidades de expatriados. Algunas familias con vínculos con Estados Unidos organizan cenas y replican el menú tradicional, pero se trata de celebraciones particulares y no de una costumbre extendida en todo el país.

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