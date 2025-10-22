El fruto seco para cuidar el corazón y reducir el colesterol, según la ciencia







Este alimento puede ser un gran aliado para aquellos que padecen de problemas cardiovasculares y quieren mejorar su salud.

El fruto seco para una buena salud cardiovascular.

Un estudio de la Universidad del Estado de Oregon en Estados Unidos identificó a las almendras como el fruto seco más efectivo para proteger la salud cardiovascular. Este alimento, accesible en cualquier supermercado o dietética, aporta nutrientes clave que contribuyen a reducir el colesterol y mejorar la circulación sanguínea.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La investigación, realizada con 77 participantes durante 12 semanas, confirmó que el consumo regular de almendras disminuye el colesterol total, con un efecto notable en el colesterol LDL (conocido como "colesterol malo"). Este tipo de colesterol obstruye las arterias y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, como infartos o accidentes cerebrovasculares.

almendras 1.jpg Beneficios de las almendras Las almendras no solo regulan los niveles de colesterol, sino que también favorecen la salud intestinal y ayudan en el control de peso. Según la Doctora Laura Meaver, especialista en nutrición, "incorporar almendras a la dieta diaria mejora la absorción de nutrientes y reduce la inflamación en personas con problemas metabólicos". Esto se traduce en un menor riesgo cardiovascular y una mejor digestión.

Este fruto seco es rico en vitamina E, magnesio y grasas saludables, componentes que protegen el corazón y fortalecen las defensas del organismo. Además, su alto contenido en fibra promueve la saciedad, lo que ayuda a controlar el apetito y mantener un peso saludable.

Las maneras de integrar las almendras a la dieta diaria Las almendras se consiguen con facilidad en supermercados, dietéticas o almacenes, ya sea en paquetes individuales o como parte de mezclas de frutos secos. Estas son algunas formas prácticas de incorporarlas a la alimentación:

Como snack saludable : Un puñado de almendras crudas o tostadas es una opción rápida y nutritiva para consumir entre comidas.

: Un es una opción rápida y nutritiva para consumir entre comidas. En yogures y cereales : Picadas y mezcladas con yogur natural o granola , aportan textura crujiente y un extra de nutrientes.

: Picadas y mezcladas con , aportan textura crujiente y un extra de nutrientes. En ensaladas : Tostadas y troceadas, añaden un toque crocante y realzan el sabor de las ensaladas verdes o de frutas.

: Tostadas y troceadas, añaden un y realzan el sabor de las ensaladas verdes o de frutas. En batidos o licuados: La leche de almendras combinada con frutas enriquece las preparaciones líquidas con vitaminas y minerales esenciales. Los expertos recomiendan consultar a un nutricionista para incorporar las almendras de manera equilibrada en la dieta. Así, se pueden aprovechar al máximo sus beneficios sin descuidar un plan alimenticio adecuado.

Temas alimentación