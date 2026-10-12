ARCA puso el foco en OnlyFans y empieza a investigar a creadoras de contenidos

ARCA avanza sobre OnlyFans con reclamos de deuda millonarios por cobros no declarados en el exterior: el rastreo de billeteras virtuales exige a las creadoras formalizarse bajo el Monotributo y la emisión de Factura E.

ARCA investiga: La Agencia de Recaudación detectó ingresos no declarados de creadoras de contenido en OnlyFans.

En una medida imprevista, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso la mira sobre las creadoras de contenido en OnlyFans , la plataforma de contenidos para adultos, para fiscalizar sus ingresos.

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"ARCA habría solicitado información a OnlyFans en el Reino Unido sobre los ingresos de las creadoras argentinas" , reveló de forma anónima una usuaria de la plataforma a través de las redes sociales.

"Recibí una notificación informándome casi u$s300.000 a mi nombre (que yo no recibí) de ingresos no declarados entre 2022 y 2024, con una deuda estimada que, sumando intereses y multas, superan los $150 millones", afirmó la creadora.

"Hay muchas chicas en la misma situación. Trabajábamos con agencias que administraban nuestras cuentas y se quedaban con la mayor parte de la facturación. Nosotras recibíamos apenas un infimo % o un sueldo fijo de u$s1.500 mensuales" . Y agregó: " Me reclaman impuestos sobre dinero que nunca recibí y no tengo cómo afrontar esa deuda ni como solucionar".

Muchas creadoras argentinas de OnlyFans todavía creen que, al provenir del exterior, sus ingresos resultan indetectables para el Estado . Sin embargo, ese escenario ya no existe. El dinero recaudado se canaliza a través de billeteras digitales, cuentas bancarias o plataformas financieras como Payoneer, Wise y Skrill, dejando un registro de operaciones que hoy es plenamente rastreable.

Con acceso total a los movimientos financieros digitales, ARCA intensificó durante 2026 sus cruzamientos automáticos sobre transferencias del exterior. La clave del cerco fiscal está en la trazabilidad: al ingresar a bancos o billeteras virtuales, los cobros digitales quedan expuestos e imposibles de ocultar en el circuito formal.

El tipo de actividad de OnlyFans

En Argentina, la generación de contenidos en OnlyFans califica fiscalmente como una prestación de servicios autónoma e independiente. Al no constituir un hobby ni una ganancia eventual, se encuentra alcanzada por el régimen impositivo general.

Esto significa que se aplica el mismo marco regulatorio que a cualquier profesional o trabajador independiente: si los ingresos son habituales, resulta obligatorio inscribirse en el régimen impositivo correspondiente.

Para la gran mayoría de las creadoras en Argentina, la mejor alternativa es el Monotributo. Este régimen simplificado unifica en una sola cuota mensual tres componentes clave: el impuesto integrado (que sustituye a IVA y Ganancias), los aportes jubilatorios al SIPA y la cobertura de obra social.

Constituye la vía más accesible para dar los primeros pasos, manteniendo su validez siempre que la facturación no sobrepase los límites de cada categoría. Una vez superados esos techos, se activa el Régimen General (Responsable Inscripto), una alternativa de mayor complejidad contable que exige liquidar IVA y Ganancias en forma independiente, aunque habilita la deducción de gastos operativos.

El caso de la factura E de exportación

Al percibirse desde el exterior, las ganancias en OnlyFans califican legalmente como exportación de servicios digitales. Por este motivo, las contribuyentes inscriptas en el Monotributo pueden facturar formalmente sus ingresos emitiendo Factura E desde el sistema de comprobantes de ARCA.

La Factura E es el instrumento fiscal mediante el cual se formaliza la exportación de servicios. Sus principales implicancias operativas incluyen: la tasa cero o exención de IVA sobre los montos facturados, el reconocimiento oficial del tipo de cambio vendedor correspondiente a la fecha de emisión, y la validación legal ante el sistema financiero para operar de forma transparente con billeteras internacionales (Payoneer, Wise, Deel) y entidades bancarias locales.

Magnific

Para emitir una Factura E, además de contar con el Monotributo activo, es necesario registrar la actividad bajo el código correspondiente a la prestación de servicios al exterior ante la ARCA. Asimismo, las monotributistas registradas como MiPyME cuentan con el beneficio de percibir y conservar sus honorarios directamente en moneda extranjera sin la obligación de liquidarlos al tipo de cambio oficial en pesos, un esquema que otorga mayor flexibilidad frente a las restricciones normativas anteriores.

Que puede pasar si no declarás los ingresos:

Mantenerse fuera del circuito formal al cobrar en OnlyFans implica tres riesgos inmediatos: