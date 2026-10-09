Argentina quedó en el puesto 151 entre 165 países en el ranking mundial de libertad económica + Agregar ámbito en









Hong Kong lidera el ranking seguido por Suiza y Singapur, con EEUU en el quinto lugar y Chile encabezando en Latinoamérica, en el puesto 20. Los detalles del informe, en la nota.

Ranking Global: Hong Kong lidera seguido por Suiza y Singapur; Chile encabeza en Latinoamérica.

Argentina quedó posicionada en el puesto 151 sobre un total de 165 países evaluados en un estudio multidimensional que analiza la libertad económica y su correlación con el desarrollo socioeconómico.

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El Informe de Libertad Económica 2026, elaborado por el Instituto Fraser en colaboración con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) de Uruguay, presenta cifras en relación a la libertad económica en los distintos países. La edición se fundamenta en los datos consolidados correspondientes al año 2024.

El CED señala que existe una correlación positiva entre un puntaje elevado en este índice y la mejora sustancial en diversos indicadores socioeconómicos, tales como un mayor ingreso per cápita, la reducción de la pobreza y la indigencia, mayores niveles de cobertura educativa y el incremento en la esperanza de vida, entre otros aspectos.

Según la entidad que realiza el informe, "las piedras angulares de la libertad económica son la libertad de elección individual, el intercambio voluntario, la libertad para ingresar a los mercados y competir, y la protección de las personas y de la propiedad privada". Además, agregó que "el índice es un indicador multidimensional integrado por 42 variables que se agrupan en cinco grandes áreas: Tamaño del Gobierno, Sistema Legal y Derechos de Propiedad, Moneda Sana (Estabilidad Monetaria), Libertad de Comercio Internacional y Regulación".

El resultado del estudio El ranking global quedó liderado por Hong Kong (8,53 puntos), seguido de cerca por Suiza (8,45), Singapur (8,43), Nueva Zelanda (8,38) y Estados Unidos (8,21). En la región latinoamericana, Chile encabeza la nómina en el puesto 20 (7,85), escoltado por Guatemala (lugar 26 con 7,76), Costa Rica (puesto 28 con 7,75) y Panamá (puesto 34 con 7,65).

El ranking global quedó liderado por Hong Kong (8,53 puntos), seguido de cerca por Suiza (8,45), Singapur (8,43), Nueva Zelanda (8,38) y Estados Unidos (8,21). Chile recuperó el liderazgo latinoamericano que el año pasado le había arrebatado Costa Rica. Uruguay, en tanto, quedó en la posición 59 con un puntaje de 7,18. En la parte baja de la tabla regional se sitúan Bolivia (puesto 144 con 5,47), Argentina (lugar 151 con 4,86) y Venezuela, que ocupa el último puesto del índice global en la casilla 165 con 2,94 puntos. La libertad económica a nivel mundial Según el estudio, a nivel global, la libertad económica experimentó un crecimiento significativo durante las últimas décadas; sin embargo, la pandemia representó un severo retroceso que retrotrajo el Índice de Libertad Económica (ILE) a valores de 2012, borrando los avances acumulados en los últimos años y registrando la caída más pronunciada desde la crisis financiera mundial de 2008. Este fenómeno evidencia que, en contextos de crisis económica, suele manifestarse una tendencia generalizada hacia la restricción de la libertad económica. Este fenómeno evidencia que, en contextos de crisis económica, suele manifestarse una tendencia generalizada hacia la restricción de la libertad económica. Según el informe, las personas que viven en el 25% de los países más libres obtienen ingresos 6,9 veces mayores que los habitantes de los países menos libres. Si bien la distribución relativa del ingreso para el 10% más vulnerable no varía según el nivel de libertad económica, sus ingresos absolutos son 7,1 veces más altos en las naciones de mayor libertad económica.

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