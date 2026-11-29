AUH en diciembre 2026: ANSES sube el tope de ingresos a $406.400 y aplica un aumento del 2,17% + Agregar ámbito en









Las familias beneficiarias tendrán nuevos valores mensuales, junto con los cambios en al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

ANSES prepara nuevas actualizaciones para los titulares de la Asignación Universal por Hijo. Magnific

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante diciembre de 2026. El incremento mensual se debe a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Además de la modificación de los importes, el último mes del año llega con cambios en uno de los requisitos económicos para acceder a la prestación. También se mantendrán las excepciones destinadas a determinados grupos de trabajadores y las condiciones especiales para las familias que acrediten los controles sanitarios de sus hijos.

El organismo verifica periódicamente la situación económica y laboral de los beneficiarios. ¿Superás el tope de $406.400? Cómo verifica ANSES los ingresos familiares El límite de ingresos para los trabajadores informales que acceden a la AUH pasará de $398.800 a $406.400 a partir del 1 de diciembre de 2026. Esta modificación responde al cronograma de incrementos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), establecido en la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El requisito económico se basa en las condiciones de acceso a la prestación creada en el Decreto 1602/2009. Para determinar si corresponde mantener el beneficio, ANSES hace cruces periódicos de información con otros organismos públicos. Estos controles permiten verificar la situación laboral y económica de los titulares. Además del requisito de ingresos, las familias deben cumplir otras condiciones para acceder a la asignación:

tener hijos menores de 18 años, sin límite de edad en caso de discapacidad

cumplir los requisitos de residencia y documentación

mantener actualizados los datos personales y vínculos familiares en ANSES

acreditar los controles sanitarios, el plan de vacunación y la escolaridad, según la edad del menor Las condiciones de acceso a la prestación varían según la categoría laboral de cada titular. Magnific Monotributo social y servicio doméstico: cuándo no corre el límite de ingresos El tope vinculado del salario mínimo no se aplica a los monotributistas sociales ni a los trabajadores registrados del servicio doméstico. Ambos grupos cuentan con condiciones particulares de acceso a la Asignación Universal por Hijo. De esta manera, los grupos laborales que pueden acceder a la prestación incluyen:

personas desocupadas

trabajadores no registrados con ingresos inferiores al salario mínimo

trabajadores registrados de casas particulares

monotributistas sociales La excepción al límite económico no elimina los demás requisitos establecidos por ANSES para cobrar la asignación. Los beneficiarios pueden consultar su situación personal y actualizar sus datos a través de Mi ANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Las familias pueden consultar el detalle de sus liquidaciones a través de Mi ANSES. Magnific Cuánto se cobra en mano y cuánto retiene ANSES en diciembre de 2026 La AUH tendrá un aumento del 2,17% en diciembre de 2026 y alcanzará un valor general estimado de $163.075 por hijo. Los importes quedarán distribuidos de la siguiente manera, sujetos a la publicación de las escalas oficiales: AUH por hijo monto total: $163.075

cobro mensual del 80%: $130.460

retención del 20%: $32.615 AUH por hijo con discapacidad monto total: $530.982

cobro mensual del 80%: $424.785,60

retención del 20%: $106.196,40 AUH para residentes de la Zona 1 monto total por hijo: $211.998

cobro mensual del 80%: $169.598,40

retención del 20%: $42.399,60 AUH por hijo con discapacidad para residentes de la Zona 1 monto total: $690.277

cobro mensual del 80%: $552.221,60

retención del 20%: $138.055,40 Los valores diferenciales de la Zona 1 corresponden a las familias residentes en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones. Por otra parte, desde marzo de 2026, ANSES aplica el procedimiento establecido en la Resolución 1170/2025, que permite cobrar mensualmente el 100% de la AUH por niños de hasta cuatro años inclusive, siempre que el organismo pueda verificar automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación.

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