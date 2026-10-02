Ciudadanía por inversión en Argentina: cuánto deberán aportar los extranjeros y quiénes podrán acceder

El Gobierno presentó el programa que permitirá obtener la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen determinados aportes económicos sin cumplir previamente con dos años de residencia. El esquema contempla una contribución de u$s350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por u$s800.000, además de montos específicos para familiares.

El Gobierno nacional presentó este viernes el Programa Ciudadanía por Inversión en Argentina , una iniciativa destinada a promover el ingreso de divisas y capitales extranjeros a cambio de facilitar el acceso a la nacionalidad a quienes realicen aportes económicos considerados relevantes.

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La presentación estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo , y el jefe de Gabinete, Diego Santilli , durante el Argentina Week que se desarrolla en París.

Según señalaron desde el Ejecutivo, el programa forma parte del " proceso de apertura e integración internacional que impulsa la Argentina, acompañado por reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales".

Uno de los principales cambios será que quienes accedan mediante este mecanismo no tendrán la obligación de cumplir previamente con dos años de residencia en el país .

El programa establecerá dos alternativas para los extranjeros interesados en solicitar la ciudadanía mediante una inversión.

La primera consistirá en realizar un aporte directo y no reembolsable de u$s350.000 al Tesoro Nacional. La segunda opción será suscribir un título público por u$s800.000, creado específicamente para el programa.

Los fondos deberán ingresar mediante el sistema financiero formal y estarán sujetos a controles relacionados con la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la transparencia financiera.

"Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares aplicables en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. Los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la Argentina", detallaron desde el Ministerio de Economía.

Cuánto deberán aportar los familiares del solicitante

El programa permitirá que también presenten una solicitud el cónyuge y los hijos de la persona que realice la inversión principal, siempre que acrediten el vínculo correspondiente y cumplan con los aportes establecidos para cada categoría.

Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que estos últimos sean solteros y no tengan hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de u$s100.000 al Tesoro Nacional. En el caso de los menores de 18 años, el monto previsto será de u$s25.000.

De esta manera, el esquema diferenciará los requisitos económicos de acuerdo con la situación de cada integrante del grupo familiar.

Qué controles deberán superar los solicitantes

El Gobierno indicó que el programa contará con estándares de diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La evaluación estará en manos de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con participación de diferentes organismos estatales especializados.

Entre ellos estarán la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior.

Según lo anunciado, cada solicitud atravesará un proceso de evaluación destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.

Cuándo comenzará a funcionar la ciudadanía por inversión

Las solicitudes para incorporarse al nuevo régimen comenzarán a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026, según informaron oficialmente.

Hasta entonces, el Gobierno avanzará con la implementación del programa y los procedimientos necesarios para analizar a quienes busquen acceder al beneficio.

El esquema permitirá así solicitar la ciudadanía argentina mediante un aporte de u$s350.000 al Tesoro o la suscripción de un título público por u$s800.000, sin exigir los dos años previos de residencia contemplados por el régimen tradicional.