Automotrices, con paradas de producción por falta de piezas

No hay una sola causa que explique esta situación. Entre las más importantes está el delicado engranaje de relojería que es la logística para la importación de productos. Acostumbrados a trabajar con stocks reducidos -sistema conocido como just in time-, la pandemia le puso un elemento más de tensión. Todo el transporte marítimo está ralentizado por los mayores controles sanitarios y las demoras de los barcos son un hecho habitual. Las terminales locales fabrican vehículos que tienen alrededor de 70% de componentes importados que llegan, principalmente, de Asia, Europa, México o Brasil. Un día de atraso significa un día sin producir. Algunas automotrices están recurriendo a bajar la carga en el puerto que está trabado el envío y traerla por avión. Pero no es sencillo. Tantos meses de actividad paralizada en el mundo también juegan en contra por una demanda desbordada en los principales mercados y la Argentina no está en las prioridades de los proveedores internacionales. Esto se produce en un momento de pico de demanda interna por la brecha cambiaria