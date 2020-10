Restituyen beneficios impositivos para importar autos ecológicos

“La información que nos hicieron llegar desde el Gobierno es que la decisión es inminente. No pasa de esta semana”, explicaron en un automotriz.

El presidente Alberto Fernández tiene a la firma desde hace dos meses un decreto para prorrogar esta ventaja impositiva. La medida es esperada por el sector automotor ya que, desde hace tres meses, prácticamente, no se nacionalizan modelos de estas características para evitar pagar el recargo impositivo que implica no contar con esa preferencia arancelaria. Sólo algunas empresas debieron pagar el arancel completo de unidades que ya estaban vendidas y no podían hacer esperar más al comprador.

Este estímulo al ingreso de vehículos con tecnología híbrida o eléctrica fue implementado hace más de tres años, por el entonces presidente Mauricio Macri, con el propósito de impulsar las motorizaciones menos contaminantes. En ese momento se había establecido que los autos con propulsión “ecológica”, importados desde países fuera del Mercosur, no debían pagar el derecho aduanero del 35% sino un cargo del 2% para eléctricos y del 5% para híbridos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo que dirige Matías Kulfas se envió el borrador del decreto a Hacienda para su aprobación. Esta dependencia dio el aval a la medida ya que implica una resignación de ingresos. De las oficinas del ministro Martín Guzmán, se elevó el documento a Presidencia para que sea firmado y entraría en vigencia en los próximos días.

La extensión de este alivio impositivo se haría hasta fin de año a la espera que esté aprobada la Ley de Electromovilidad que establecerá un marco regulatorio definitivo para estos productos. En caso de no tener sanción, se volvería a prorrogar hasta que la ley tenga el visto bueno en el Congreso.

La idea del Gobierno es que desde que rija el decreto se otorgue un cupo de 1.000 unidades. Hasta mayo, el volumen autorizado fue de 6.000 aunque no se había llegado a completar.

A comienzos de junio, cuando se esperaba la publicación de la prórroga en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió hacer un impasse para analizar el tema.

Toyota es la marca que más utilizó de ese cupo con 76 por ciento de su volumen con modelos híbridos como el Corolla o el RAV4, además de su marca de lujo Lexus. Pero también está siendo utilizado por Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Ford, Nissan y Hyundai, entre otras.