Mercedes Benz: "La Argentina tiene que exportar más. Se necesitan medidas"

La “nueva” normalidad que se avizora para el sector automotor argentino no es alentadora. No sólo deberá afrontar las consecuencias de la pandemia fronteras para adentro, sino que sentirá el impacto en su principal socio comercial, que vive un golpe más duro por el coronavirus. La demanda brasileña muestra todos los días un retroceso respecto al nivel que se preveía a comienzos de año. A esto se suma que la devaluación del real no se detiene y le quita competitividad a las exportaciones argentinas.