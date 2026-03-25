Plazo fijo: ¿cuánto dinero ganás por mes si invertís $1.800.000 a 30 días?

Las tasas varían según el canal de inversión y pueden generar diferencias de miles de pesos en un solo mes.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por ahorristas que buscan invertir su dinero con bajo riesgo . En marzo de 2026, el Banco Nación mantiene tasas diferenciadas, según el canal de inversión, lo que impacta directamente en el rendimiento final que obtiene cada usuario.

Actualmente, la entidad ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% para depósitos realizados en sucursal y del 23,00% para aquellos constituidos a través de homebanking, diferencia que responde a la estrategia de los bancos de incentivar el uso de canales digitales ya que tienen menores costos operativos.

Para quienes cuentan con un capital de $1.800.000, el plazo fijo a 30 días se presenta como una alternativa concreta para generar ingresos en el corto plazo . Sin embargo, el rendimiento varía según cómo se realice la operación, por lo que es clave analizar los números en detalle.

En el contexto actual, las tasas de interés de los plazos fijos se mantienen relativamente estables, aunque con diferencias entre entidades. El Banco Nación se posiciona como una referencia dentro del sistema financiero, con una TNA del 23% en su modalidad digital.

Otros bancos tradicionales ofrecen rendimientos similares, generalmente en el rango del 22% al 24% . Por otro lado, algunas entidades más pequeñas o digitales pueden ofrecer tasas superiores, que en algunos casos superan el 30% anual, aunque con condiciones específicas o para nuevos clientes.

A pesar de estas variaciones, muchos ahorristas continúan eligiendo el Banco Nación por su solidez y previsibilidad. Además, al tratarse de una entidad pública, suele ser tomada como referencia para comparar el resto de las tasas del mercado.

En este escenario, elegir correctamente dónde colocar el dinero puede hacer una diferencia importante en la rentabilidad, especialmente cuando se trata de montos elevados como $1.800.000.

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Cálculo detallado: rendimiento de un plazo fijo a 30 días

Si se toma como base una inversión de $1.800.000 a 30 días en el Banco Nación, los resultados varían según el canal utilizado:

En sucursal, con una TNA del 20,50% , la ganancia obtenida al finalizar el período es de $30.328,77 . Este rendimiento representa una opción conservadora, con una tasa estable pero más baja que la digital.

Si el plazo fijo se constituye a través de homebanking, donde la TNA asciende al 23%, la ganancia es de $34.027,40. Esto implica una diferencia de aproximadamente $3.700 en solo un mes, sin modificar el monto invertido.

Esta brecha refleja la importancia de operar de manera digital, ya que permite maximizar el rendimiento sin asumir mayores riesgos. En términos porcentuales, el rendimiento mensual se ubica entre el 1,6% y el 2%, lo que posiciona al plazo fijo como una herramienta de bajo riesgo pero con retorno limitado frente a la inflación. Aun así, sigue siendo una opción elegida por quienes priorizan la seguridad y la previsibilidad por sobre la rentabilidad.

Plazo Fijo Plata

¿Conviene renovar el plazo fijo cada 30 días o ir directo a 60?

Una de las decisiones más relevantes para los ahorristas es definir el plazo de la inversión. En este caso, comparar entre renovar cada 30 días o apostar directamente a un plazo fijo de 60 días puede marcar una diferencia. Para una inversión de $1.800.000 a 60 días en sucursal, la ganancia alcanza los $60.657,53, mientras que por homebanking asciende a $76.931,51.

Si bien el monto final es mayor, la elección depende del contexto económico y de las expectativas sobre las tasas de interés. Optar por 60 días permite asegurar una rentabilidad fija durante un período más largo, lo que puede ser conveniente si se espera que las tasas bajen. Sin embargo, renovar cada 30 días ofrece mayor flexibilidad. Esto permite al inversor adaptarse a posibles cambios en el mercado, ya sea una suba de tasas o variaciones en la inflación.

En un escenario económico dinámico como el argentino, muchos ahorristas prefieren mantener esa capacidad de reacción y evaluar mes a mes qué hacer con su dinero. De esta manera, el plazo fijo sigue siendo una herramienta vigente dentro del menú de inversiones, especialmente para perfiles conservadores. Su principal ventaja continúa siendo la previsibilidad, aunque su rendimiento debe analizarse siempre en relación con el contexto económico general.