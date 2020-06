País sin dólares: restringen importación de autos, pero con nacionales no alcanza

“La gente no compra cualquier cosa, compra lo que quiere; y si no está el modelo importado que busca, lo que hace es postergar la operación. No va a querer el modelo nacional disponible que tiene otras características”, explicaron en una automotriz. Para las concesionarias, serán menos ventas sin importar su origen. De ese 70% de 0 km importados, la gran mayoría la ingresan los propios fabricantes que suman al o a los modelos que fabrican una gama de vehículos que vienen del exterior. Los 0 km importados por empresas no radicadas representan apenas el 2% del mercado.