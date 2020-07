Ya hay hasta 10% de sobreprecio en la venta de autos por falta de modelos

Se estima que hay más de 10.000 unidades paradas en el puerto que no son autorizadas a despachar a plaza. En la mayoría de los casos, su liberación implicaría que el Banco Central tenga que girar dólares para el pago de esas importaciones y, en estos tiempos, el billete verde es un bien que escasea en el Estado. Es así que desde el Gobierno demoran el trámite para el permiso de ingreso conocido como SIMI. Además del problema del abastecimiento del mercado, esta traba genera un costo adicional para las empresas que deben pagar diariamente la estadía de miles de unidades en los depósitos portuarios.

Debido a esta restricción, el mercado de junio se alcanzó con una importante liquidación de los stocks de las concesionarias ya que desde las fábricas (importan 70% de los 0 km que venden) y los distribuidores no tenían unidades para reponer. De los 36.991 0 km vendidos, las terminales despacharon a su red unos 22.000, por lo que más de 14.000 correspondieron a unidades que pertenecían a las concesionarias.

Esta política está causando malestar entre los “dealers” porque les implica una pérdida de dinero. “Con los pesos que cobramos, al no poder comprar a las fábricas, no tenemos muchas alternativas de no perder contra la inflación y dependemos de que no se alteren las variables económicas porque sería una pérdida para nosotros”, explicó el dueño de una concesionaria.

Para entender la situación, esto significa que los vendedores se descapitalizaron en esa cantidad de vehículos que no van a poder recomponer al mismo precio. Las casi 37.000 unidades patentadas el mes pasado podrían haber sido más si hubiera disponibilidad de 0 km. De hecho, por este faltante de autos se estima que julio puede quedar por debajo de ese registro.

La política de las concesionarias de reducir su stock en esa cantidad se justificaba por la necesidad de facturar y cubrir costos fijos ante la parálisis de la cuarentena. Pero es una práctica que no puede repetirse todos los meses porque terminaría en ola de quebrantos. Es por eso que julio será más duro. Quedarán muy pocas bonificaciones y quienes quieren asegurar una unidad, deberán estar dispuestos a ceder ante los sobreprecios. Esta situación es una “remake” de lo que sucedió en 2014 y 2015, cuando