Antes de la cadena de Javier Milei, Financial Times advirtió qué hay detrás del nuevo escenario por Malvinas

El diario británico puso el foco en el renovado impulso del reclamo argentino y señaló las tensiones entre Estados Unidos y Reino Unido como una oportunidad para el Gobierno.

Milei calificó el reclamo por Malvinas como “la causa más importante y sagrada” de los argentinos.

Antes de la cadena nacional en la que Javier Milei anunciará avances diplomáticos vinculados con Malvinas , el diario británico Financial Times publicó un análisis sobre el renovado protagonismo del reclamo argentino por las Islas Malvinas y los factores internacionales y políticos que atraviesan la estrategia del Gobierno.

Según el medio, el Presidente volvió a colocar la disputa por la soberanía en el centro de la agenda en un escenario marcado por las tensiones entre Estados Unidos y Reino Unido, los proyectos petroleros en las islas y la carrera electoral hacia 2027 . El FT recordó, además, que el acercamiento de Milei a Londres desde su llegada al poder había generado críticas de sectores de la oposición.

El artículo fue publicado antes del mensaje previsto para este jueves por la noche. Financial Times señaló que Milei dará detalles sobre lo que describió como “avances diplomáticos” relacionados con las islas y recordó que esta semana el mandatario calificó la cuestión Malvinas como “la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos” .

Uno de los ejes centrales del análisis es la posición de Donald Trump . Estados Unidos reconoció históricamente la administración británica de facto de las islas, aunque mantuvo una postura neutral respecto de la disputa de soberanía. Esta semana, el mandatario estadounidense sugirió que esa posición forma parte de las cuestiones de política exterior que están bajo revisión.

Trump también afirmó que Reino Unido “no es el mismo país que era” cuando enfrentó a la Argentina durante la guerra de 1982. Para Financial Times, sus declaraciones representan una oportunidad para Milei en momentos en que enfrenta una caída en los niveles de aprobación de su Gobierno.

“Es el efecto mariposa: Trump dice unas palabras vacías allá y genera un terremoto acá”, señaló al diario el consultor Sergio Berensztein, quien consideró que el Presidente necesita resultados que fortalezcan su liderazgo. Desde Londres, en tanto, el Foreign Office aseguró que la posición británica sobre las islas “permanece sin cambios”.

La cuestión Malvinas volvió a ganar protagonismo en la agenda del Gobierno. ATE

Petróleo, elecciones y el peso del Atlántico Sur

Financial Times también puso el foco en el primer proyecto comercial de explotación petrolera en las islas, cuya producción está prevista para comenzar en 2028. Según el análisis, su avance aumentó la presión sobre el Gobierno argentino para mostrar resultados en la disputa.

En el plano interno, el periódico mencionó además una eventual candidatura presidencial en 2027 de la vicepresidenta Victoria Villarruel, distanciada políticamente de Milei y con la cuestión Malvinas como uno de los temas centrales de su agenda.

El canciller Pablo Quirno defendió esta semana la estrategia diplomática argentina y reclamó “más acciones diplomáticas concretas” frente a las decisiones unilaterales británicas para explotar los recursos naturales. El FT señaló, sin embargo, que el mayor diálogo entre Buenos Aires y Londres produjo hasta ahora pocos resultados concretos, entre ellos un acuerdo de 2024 para restablecer vuelos directos que todavía no fue implementado.

Finalmente, el diario vinculó el escenario con la creciente importancia estratégica del Atlántico Sur, por su cercanía con la Antártida y el estrecho de Magallanes y en medio de la competencia entre Estados Unidos y China. En ese contexto, citó al especialista Fabián Calle, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), quien planteó la posibilidad de que Washington impulse conversaciones entre la Argentina y Reino Unido.