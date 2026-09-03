Pagos electrónicos: el BCRA reforzará los controles contra el fraude y las cuentas vinculadas al juego ilegal + Agregar ámbito en









La autoridad monetaria pondrá a disposición de los administradores de transferencias inmediatas información para que elaboren perfiles de riesgo.

El BCRA busca prevenir el fraude asociado a cuentas vinculadas el juego ilegal.

El Banco Central (BCRA) dio un nuevo paso para el fortalecimiento de la prevención contra el fraude en los pagos electrónicos. Desde este mes, los administradores de transferencias inmediatas tendrán a disposición un conjunto de información de carácter público destinado a robustecer sus herramientas de análisis y monitoreo.

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Con esa información, los administradores elaborarán un perfil de riesgo de fraude de cada persona y lo proveerán sin cargo a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP) para su aplicación en el monitoreo transaccional, en las altas de clientes y en la revisión periódica que ellos deben efectuar por aplicación de las reglas sobre conozca a su cliente (KYC). La información contribuirá a la detección temprana de cuentas que podrían ser utilizadas para canalizar fondos hacia cuentas vinculadas con actividades de juego ilegal, facilitando la identificación de patrones transaccionales inusuales.

El BCRA busca detectar de forma temprana posibles conductas de fraude El objetivo central de esta acción, indicó el BCRA, es reforzar la protección de los usuarios mediante la utilización de una herramienta que brinda una visión sistémica, complementando y enriqueciendo los modelos de análisis que utilizan actualmente los diferentes actores del sistema nacional de pagos para detectar de forma temprana posibles conductas fraudulentas.

"Sobre la base de un tratamiento confidencial y responsable de la información, el BCRA consolida así un esquema de prevención que articula información, tecnología y cooperación entre los actores del sistema nacional de pagos, con el propósito de fortalecer la seguridad de las operaciones y preservar la confianza de las personas usuarias en las transferencias electrónicas", concluyó la autoridad monetaria.

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