BOGATO: mercado acompañó a Guzmán con el nuevo canje

El ensayo que hizo ayer la Secretaría de Finanzas resultó satisfactorio no solo ante por las expectativas oficiales sino también porque, según estimaciones del área se habría cubierto cerca del 80% del vencimiento del Bono 2020 en pesos (tasa fija) conocido como Bogato. Lo cual siembra serias esperanzas de que los inversores, principalmente, minoristas que no entraron al canje de ayer cobren el próximo viernes. Se estima que quedaron afuera unos $17.000 millones. Lo que no es un monto importante si el BCRA tiene que emitir. Aunque tras el cierre de los mercados el Ministerio de Economía recalcó que, frente al aluvión de vencimientos de deuda en pesos “la restauración de la sostenibilidad de la deuda en pesos exige una actitud colaborativa, constructiva y de alta participación de los tenedores de dichos instrumentos, creados en condiciones de alta inestabilidad y volatilidad macroeconómica, que además resultaban incompatibles con la capacidad de pago futuro de la Argentina”. Y agregó que “el proceso de normalización de la curva de rendimientos en pesos, las conductas de tipo oportunistas, y de persecución de rentas extraordinarias en períodos cortos de tiempo, no contribuyen a los objetivos de sostenibilidad (de la deuda) y, de persistir en cuantías significativas, serán correspondientemente abordadas utilizando todas las herramientas legales disponibles”. A modo de sermón y penitencia finalizó señalando que “la construcción y recuperación del mercado de deuda local exige una interacción público-privada basada en la buena fe, el diálogo constructivo y la conducta responsable de todos los actores involucrados a lo largo del proceso de normalización”. O sea, los que no entraron en el canje y aquellos que no participen en los próximos, pueden sufrir un escarmiento “legal”.