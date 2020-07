Brokers consideran que la oferta argentina es positiva para inversores minoristas

"La oferta mejoró bastante y nuestra recomendación para los inversores retail es ingresar. No obstante, recomendamos ingresar en bonos que no sean el 2046, que son los que no tienen cláusula RUFO", destacó un informe reciente de Invertir En Bolsa. Las RUFO (siglas en inglés de Rights Upon Future Offers) otorgan al tenedor que ingresa el derecho a que si el título canjeado recibe una mejor oferta en el futuro, la misma le sea trasladada inmediatamente.