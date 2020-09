Nuevos bonos rinden un 11% y riesgo-país bajaría a 1.100 puntos

Desde Grupo SBS explicaron: “Sin referencia externa, los bonos en dólares emitidos producto del canje de deuda, prácticamente no se operaron, siendo imposible identificar tendencia alguna. La deuda en moneda local, por su lado, se mostró mayormente tomadora, para dejar ganancias de entre 0,10% y 2,7% en promedio tanto para el tramo CER como para los floaters”.

Mirar la tasa de rendimiento implícita de los bonos es clave para tener una aproximación de cuál puede ser el riesgo-país de Argentina una vez que los instrumentos coticen con mayor fluidez. Cabe señalar, el JP Morgan (encargado de evaluar la sobretasa que deben pagar los países en relación con el bono estadounidense de riesgo cero) pondera una canasta de bonos soberanos a la hora de asignar dicho riesgo.

“Está claro que los 2.100 puntos que se ven hoy de riesgo-país están desactualizados. Vamos a estar más cerca de los 1.100 puntos”, sostuvo José Ignacio Bano, gerente de research de invertirOnline.

Días atrás, Mauro Roca, economista argentino que analiza emergentes en Wall Street, había tuiteado hace algunos días: “Los bonos argentinos ley New York debutaron con un retorno promedio cercano a 11%, consistente con un spread de 1.040 puntos básicos. Ese sería aproximadamente el riesgo-país”. No obstante, no puede actualizarse al día de ayer el avance de los bonos mencionados por Roca ya que fue feriado en Estados Unidos.

Efecto

La baja del riesgo-país no solo es prioritario para el Estado, sino que generaría un efecto cascada positivo sobre el sector privado. Un análisis del broker Portfolio Personal Inversiones explicó: “Si el riesgo-país baja, es probable que el Merval suba en proporciones similares. Un riesgo-país menor implica una menor tasa de descuento para la valuación de las empresas argentinas. Al bajar la tasa de descuento, el valor presente de las compañías locales aumenta reflejándose en el precio de la acción”.

Más allá de este índice que elabora JP Morgan, el director de fondos IAM de Banco Industrial, Ignacio Boccardo, destacó: “Los bonos arrancaron a operar con un nivel de aceptación muy bueno, aunque los precios reales van a aparecer la semana que viene. No obstante, ya podemos ver que no hay una gran diferencia de rendimientos por legislación y pareciera que la curva de rendimientos va a ser positiva: es decir, los más cortos van a rendir menos que los más largos”.

Quien no se mostró confiado de que Argentina pueda comprimir su tasa de rendimientos de manera sostenida fue el economista Diego Ferro, que se desempeña en New York en el fondo M2M: “Lo importante es tener un plan económico que sea creíble y le permita crecer. Hasta que no llegue eso, los rendimientos de Argentina van a seguir altos por bastante tiempo”.

Juan Pablo Álvarez