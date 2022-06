Para economistas, la caída de los bonos CER despertó a más de un gigante

Gustavo Ber, Economista del Estudio Ver

Según Gustavo Ber, este lunes se profundiza el clima de ¨risk-off¨ en Wall Street, ante la escalada de las tasas y a la espera de la reacción de la Fed tras los últimos datos de inflación, ante lo cual los activos domésticos acompañan la debilidad externa, a la cual se suman las tensiones políticas y económicas locales.

“Así es que el S&P Merval hasta el momento pierde con fuerza un 2%, a partir de la debilidad que exhiben los principales ADRs, los cuales se encuentran arrastrados por el clima de aversión al riesgo global y así es que las prematuras apuestas al “trade electoral” ya quedan evaporadas”, afirmó.

Pero además, aseguró que también se extienden las fuertes caídas entre los bonos, esta vez con descensos promedio del 2% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con un riesgo país ya cerca de los 2.100 pb., dado que crece la cautela por los ruidos externos e internos, y las castigadas paridades y el “step up” en los cupones ya no amortiguan la posición técnica desfavorable.

Ber dijo que “tampoco contribuyen las tensiones recientes sobre los títulos CER, con desarmes de posiciones y saltos en los rendimientos, que podrían anticipar dificultades en las próximas licitaciones, donde deberán administrarse desafiantes niveles de “roll-over” -ante un perfil de concentrados vencimientos a corto plazo- a fin de evitar incurrir en un mayor financiamiento monetario”.

Para el experto, con numerosos desafíos económicos por delante a administrarse, y un clima político poco constructivo de fondo, crecen las riesgos de que los desequilibrios se acentúen más allá de las metas comprometidas con el FMI. “Ante un ritmo de compras que no logra levantar, no sólo se va descontando que no se lograría cumplir con la meta de acumulación de reservas sino también crecientes dificultades en el balance cambiario a partir del segundo semestre”.

Ante dichas preocupaciones, sumadas a los ruidos sobre los títulos CER, los dólares financieros se han despertado y así es que ensayan un rápido reacomodamiento alcista en las últimas ruedas, ya que además no podían seguir “planchados” en el tiempo bajo un escenario de elevada inflación, dado que al igual que el mayorista van incubando creciente atraso relativo.

"Es imposible que sea un único factor lo que explique la subida del riesgo país y el desplome de los bonos, son varios. La Argentina, después de la reestructuración de su deuda, perdió la capacidad de financiarse en dólares en el mercado externo y le quedó como única fuente de financiamiento genuino endeudarse en pesos en el mercado local", dijo Javier Timerman.

"Como hay expectativas de inflación y de devaluación, el mercado empezó a comprar deuda y a financiar al Gobierno en bonos que están atados principalmente a la inflación y, en menor medida, en bonos atados al dólar", añadió a Radio Metro.

En esa línea, comentó que, como la demanda de bonos ligados a la inflación "creció muchísimo, porque era lo más seguro en términos de inversión, el mercado compró mucha deuda CER y el Gobierno se empezó a endeudar prácticamente solo en este tipo de bonos", a la vez que añadió: "Ahí aparecieron las preguntas del mercado acerca de una eventual devaluación o un reperfilamiento".

También puntualizó que en Argentina, los bonos atados a la inflación "cotizaban el jueves a inflación+20%. Entonces, lo que hay en el país es una crisis de confianza sobre lo que puede llegar a pasar con estos bonos". "En suma, los catalizadores de todo esto fueron dudas, incertidumbres. Y el mercado empezó a deshacer entonces esas posiciones", concluyó.

Martín Guzmán, ministro de Economía

La semana pasada Martín Guzmán criticó la "gran irresponsabilidad" de sectores de la oposición de hacer circular versiones sobre un posible default, a la vez que ratificó la decisión del Gobierno de "fortalecer el mercado de deuda publica en pesos". Y este lunes el ministro de Economía aseguró que el Gobierno de Alberto Fernández "jamás" defaultearía la deuda en pesos, ante rumores de un potencial reperfilamiento de vencimientos de bonos indexados por inflación.

"Y en cuanto a la barbaridad de defaultear deuda en pesos: nuestro Gobierno jamás haría eso. El crédito en la moneda propia es un pilar de todo Estado soberano", señaló el titular del Palacio de Hacienda en la red social Twitter.

Guzmán expresó estos conceptos 24 horas antes de una licitación de bonos ajustados por inflación, por $14.000 millones nominales, en lo que será un testeo sobre el estado de ánimo de los inversores con el Gobierno.

Este martes el Ministerio de Economía licitará cinco títulos de deuda en pesos, uno de ellos exclusivo para los Fondos Comunes de Inversiones, en una oferta que incluye bonos a tasa fija, con otros ajustados por la variación de precios. La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes y se extenderá hasta las 15.

El título que puede ser suscriptos sólo por Fondos Comunes de Inversión es una Letra de Liquidez a descuento con vencimiento el 15 de julio. Luego se licitarán cuatro letras que integran el Programa de Creadores de Mercado, dos de ellas a descuento, una con vencimiento el 31 de agosto, y otra el 30 de noviembre.

A estas ofertas se le sumarán otras dos más, ajustadas por CER (inflación) también a descuento, una pagadera el 21 de octubre, y la otra el 16 de diciembre, todas dentro de este año.

La semana pasada, los principales instrumentos financieros con los que cuenta el Estado argentino cayeron hasta 10% de su valor envueltos en versiones que indicarían que, ante un cambio de signo político del Gobierno, podría haber una postergación de pagos. La Casa Rosada lo negó tajantemente.