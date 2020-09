Riesgo-país en 1.338 puntos; bonos rinden 15%

Ante la consulta de si hubo una sobrerreacción contra los títulos argentinos, el especialista en renta fija de Consultatio, Francisco Mattig, explicó: “Le pegaron mucho a los bonos soberanos porque se combinaron tres cuestiones: el primero es un factor típico, que siempre ocurre después de las reestructuraciones y tiene que ver con fondos que entran, compran barato antes de entrar al canje y no bien se liquida el canje empiezan a salir. Pasa siempre, pero acá el golpe fue mayor porque hubo malas noticias macro, vinculadas a las nuevas regulaciones y al Presupuesto, que no mostró una consolidación fiscal. El tercer factor es global: los mercados emergentes cayeron 3% tras la fecha del canje”. Además, añadió: “Cuando uno ve el perfil de vencimientos de Argentina no hay riesgo para el año que viene, por eso pareciera que se la está castigando un poco de más”.

Nicolás Viveros, de Capital Markets, señaló: “Si uno va a los números fríos, Argentina no tiene que enfrentar ningún pago en el corto plazo y post-reestructuración está rindiendo a niveles pre canje, lo que llama la atención. Por otro lado, al ver las reservas, los datos de actividad, las perspectivas y que no está muy claro el plan a futuro, sumado a regulaciones como las de la semana pasada, generan desconfianza en los inversores”.

En tanto, Joaquín Bagues, head strategy de Portfolio Personal Inversiones, coincidió que parte del alto rendimiento que muestra Argentina tiene que ver con flujos de inversores que buscan salir de posiciones en el país. Sin embargo, agregó: “Hay un castigo mayor a la Argentina que a Ucrania, por ejemplo, ya que los bonos tradean por fundamentos macro y Argentina, después de la reestructuración, no ha construido expectativas positivas. Hubo anuncios que atentan contra la generación de dólares, ya que van en contra de las exportaciones y fomentan que se adelanten importaciones. También falta consistencia en el Presupuesto, que pareciera ser más contable que una muestra de un plan económico”. Además explicó que las nuevas regulaciones generan una desconexión entre el mercado local (ByMA) y las plazas internacionales, donde también operan los bonos: “Tenés dos mercados aislados y eso no ayuda”.

En cuanto a las valuaciones, según Capital Markets, el bono 2030 legislación argentina (AL30D) terminó en u$s40,72 (TIR de 14,95%) y el GD30 hizo lo propio en u$s40,97 (rendimiento 14,84%). El más castigado fue el AL29D, que cerró con una tasa interna de retorno de 15,98%. “Los bonos rinden 15% dos semanas después de haber terminado el canje, es muy preocupante. Pareciera como si no se hubiese hecho el canje”, manifestó el analista Christian Buteler.