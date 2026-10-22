Una ciudad de Corea del Sur busca liberar a un tiburón luego de haber sido rescatado y volver a sus canales + Agregar ámbito en









Se trata de un animal de casi 3 metros, apodado Bukangi, que ya había sido liberado y volvió al canal donde quedó atrapado. Ahora las autoridades de la ciudad buscan regresarlo a mar abierto con temor ante su seguridad y su salud.

Tras permanecer durante horas en aguas cercanas, el tiburón nadó durante la noche por debajo de una red de barrera exterior instalada en la plataforma y volvió a entrar en la vía de agua. Gentileza: Daum Net

Un tiburón arenero quedó atrapado en un canal de una ciudad portuaria de Corea del Sur. Sucedió en Busan, donde los trabajadores del muelle atraviesan una encrucijada al intentar liberarlo. El animal mide cerca de 3 metros y atrajo a casi 2 millones de visitantes.

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Se trata de un tiburón apodado Bukangi, que había sido pastoreado para ser sacado del canal el miércoles, tras semanas de prueba y error. Sin embargo, el animal volvió a nadar hacia adentro pocas horas después.

Ahora, las autoridades de Busan y el Ministerio de Océanos y Pesca están decididos a guiar a Bukangi de regreso a mar abierto, al señalar que es fundamental para la seguridad y salud del animal.

Una ciudad de Corea del Sur busca cómo liberar a un enorme tiburón que regresó a sus canales El operativo de rescate del miércoles incluyó a decenas de trabajadores que maniobraron una plataforma flotante por el canal para empujar fuera a la hembra, de 3 metros de largo. Tras permanecer durante horas en aguas cercanas, el tiburón nadó durante la noche por debajo de una red de barrera exterior instalada en la plataforma y volvió a entrar en la vía de agua.

Según las autoridades, Bukangi ahora está atrapada entre esa red y una segunda, ubicada a unos 50 metros dentro de la boca del canal, mientras inspectores y rescatistas en el lugar debaten formas de guiarla hacia afuera y el tiburón da vueltas en el pequeño tramo de agua.

El funcionario del Ministerio de Océanos y Pesca Lee Gwang-seok señaló que era poco probable que Bukangi lograra pasar más barreras y avanzar más hacia el interior del canal, dada la densidad de las redes y lo angosta que es la vía de agua en ese tramo, lo que deja poco espacio para que el tiburón se cuele. El operativo de rescate incluyó a decenas de trabajadores que maniobraron una plataforma flotante por el canal para empujar fuera a la hembra, de 3 metros de largo. Gentileza: Daum Net Los científicos marinos están desconcertados Funcionarios de Busan afirmaron que el tiburón atrajo a más de 1,7 millones de visitantes al canal y los científicos marinos no tienen una respuesta clara sobre por qué el tiburón entró al canal. Su comportamiento podría tener que ver con que Busan es uno de los puertos más concurridos de Asia: lejos del bullicio, el canal estrecho podría parecer un espacio seguro, según el investigador principal del Instituto Nacional de Ciencias Pesqueras de Corea del Sur Kim Hyun-woo. También es posible que el ruido de las embarcaciones, las luces brillantes y los campos eléctricos generados por instalaciones y equipos cercanos hayan interferido con los sentidos del tiburón, explicó Kim. “El tiburón ha permanecido dentro del canal durante un periodo prolongado, así que no esperaba que se dirigiera directamente hacia mar abierto. Lo mejor sería darle alrededor de una semana para que se vaya por su cuenta”, aseguró el investigador.

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