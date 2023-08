Brasil redujo la tasa de interés por primera vez en tres años: el fuerte reclamo de Lula.

El Copom señaló que inicialmente evaluó la alternativa de reducir la tasa de interés básica a 13,50%, pero consideró oportuno adoptar en esta reunión una disminución de 0,50 puntos porcentuales debido a la mejora del escenario inflacionario.

El Copom enfatizó que "de confirmarse el escenario previsto, los miembros del Comité, por unanimidad, prevén una reducción de la misma magnitud en las próximas reuniones y evalúan que ese es el ritmo adecuado para mantener la política monetaria contractiva necesaria para el proceso desinflacionario".

Por último, el Copom reveló que la votación no fue unánime y que los directores Roberto de Oliveira Campos Neto (presidente), Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Barros, Gabriel Muricca Galípolo y Otávio Ribeiro Damaso, votaron por una baja de 0,50 puntos porcentuales, mientras que los directores Diogo Abry Guillén, Fernanda Magalhães Rumenos Guardado, Maurício Costa de Moura y Renato Dias de Brito Gomes, se inclinaron por una reducción de 0,25 puntos.

Al igual que en anteriores oportunidades, Lula Da Silva dijo que -en referencia a Roberto Campos- "este muchacho que está en el Banco Central no entiende de pueblo y no entiende de Brasil. A quién está sirviendo, no lo sé. A los intereses de Brasil no. Esperemos que baje la tasa de interés", durante un contacto con corresponsales extranjeros en Brasilia, entre ellos Télam.

Campos Neto fue designado por el exmandatario Jair Bolsonaro al frente de la autoridad monetaria y continuó bajo la ley de la independencia del Banco Central con un mandato hasta 2024, pero parte del oficialismo ha pedido su renuncia porque lo acusa de enfriar la economía para intentar reducir el éxito económico de la gestión de Lula.

Lula mantiene una disputa contra Campos Neto debido a que para cumplir con el 3,25% de meta de inflación para 2023 que fijó el propio Banco Central mantuvo la tasa de interés en 13,75% anual desde septiembre pasado hasta la fecha. Brasil tiene una inflación acumulada en 12 meses de 3,26% y sufrió deflación de 0,08% en junio. Las brasileñas son consideradas las tasas de interés reales más altas del mundo en relación con la inflación.