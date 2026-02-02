CABA identificó más de 2.700 irregularidades entre los beneficiarios de comedores: había 454 fallecidos inscriptos

El gobierno porteño realizó un entrecruzamiento de datos de comedores y registros oficiales y halló irregularidades. 1.517 personas con dos o más automóviles, 476 personas con ingresos registrados superiores a $2 millones mensuales y otras 18 con ingresos superiores a $5 millones.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció este lunes haber identificado a más de 2.700 personas registradas irregularmente como beneficiarios de comedores comunitarios, entre los que habían 454 fallecidos, jubilados con haberes superiores a los $2 millones y un hombre que tenía 13 inmuebles y dos autos a su nombre. "Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso" , dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , quien apuntó contra el dirigente social, Juan Grabois .

La fiscalización del sistema de cobertura alimentaria se realizó a través del Ministerio de Desarrollo Humano, donde luego de concretar el cierre de más de 40 comedores "fantasma", ahora denunciaron haber identificado en los listados de beneficiarios de los comedores a personas fallecidas, otras con ingresos de más de $5 millones y dueños de autos y de inmuebles.

La información fue obtenida por el gobierno porteño luego de realizar un cruce entre listados presentados por los comedores hasta noviembre de 2025 y los registros oficiales. Dentro de los beneficiarios, figuraban como receptores de comida 454 personas fallecidas , 196 personas con dos o más inmuebles a su nombre, 1.517 personas con dos o más automóviles , 476 personas con ingresos registrados superiores a $2 millones mensuales y otras 18 con ingresos superiores a $5 millones .

Asimismo, el entrecruzamiento de datos arrojó que había 23 personas inscriptas en categorías altas de monotributo (F, G, H y J), con ingresos superiores a $2,5 millones mensuales, 40 jubilados con haberes superiores a $2 millones e incluso 5 adultos mayores que percibían haberes superiores a $5 millones.

"El cruce de datos permitió detectar situaciones particulares, por ejemplo un hombre registrado como beneficiario de comedores que tiene 13 inmuebles y dos autos", informaron desde el GCBA. También se identificó a una persona que contaba con una embarcación y dos automóviles; un beneficiario con 11 autos registrados; y 18 personas con ingresos mensuales superiores a los $5 millones.

"Estas inconsistencias fueron detectadas gracias a una fiscalización integral que la Ciudad viene llevando adelante en los más de 500 comedores que forman parte de su red de cobertura alimentaria", explicaron desde el gobierno de Jorge Macri.

Desde el inicio de las fiscalizaciones ya se suspendieron más de 5.000 raciones que, según aseguraron desde CABA, no pudieron ser justificadas. Además, ordenaron el cierre de 40 comedores “fantasma” que no entregaban comida a los beneficiarios declarados.

El Movimiento Popular La Dignidad, vinculado al dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, es una de las organizaciones investigadas. Entre los espacios fiscalizados, CABA nombró comedores de La Dignidad "que nunca funcionaron", entre ellos “Los Amigos”, en White 21 (Mataderos); “Caritas Felices”, en Scappino 6846 (Mataderos); o “Pekes”, en Bonorino 1851 (Flores).

Jorge Macri apuntó contra Juan Grabois por los comedores "fantasmas"

Luego de conocerse la noticia, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que apuntó contra el dirigente social. “Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso”, sostuvo.

Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, afirmó que fiscalizar el padrón de beneficiarios "es clave para controlar que nadie juegue con el hambre de la gente" y "para conocer mejor y poder acompañar a las familias que hoy van a un comedor".

El funcionario porteño remarcó que, además de cerrar comedores fantasma, lograron que 35 chicos retomen la escuela, los cuales ya están inscriptos en el ciclo lectivo 2026 y conectaron a 200 chicos con distintas colonias de verano de la Ciudad. Asimismo, dos comedores que habían dejado de recibir sus raciones debido a las irregularidades detectadas con la organización social que los intermediaba fueron reabiertos de forma directa, sin intermediarios, y 50 familias volvieron a recibir su cobertura alimentaria”.

"En la Ciudad hacemos una política social justa: que acompañe a las personas y que sea eficiente con los recursos, sin que nadie juegue con el hambre de la gente”, dijo Mraida. Actualmente, más de 250.000 personas reciben cobertura alimentaria todos los días en la Ciudad, ya sea a través de comedores, espacios de primera infancia, centros de jubilados, paradores para personas en situación de calle o mediante la transferencia directa del programa Ciudadanía Porteña.

La implementación de tecnología, como la nueva App de registro de beneficiarios, permitió al gobierno porteño por primera vez identificar a cada persona asistida, seguir el recorrido de cada ración para que le llegue a quien lo necesita y detectar irregularidades en tiempo real.