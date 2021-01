Granos: EE.UU. pone más presión a precios

…que entre tanta medida de fuerza y reclamo, junto con el recorte de retenciones a 0% a más de 4.000 productos, también hubo algunas subas significativas que se perdieron ante situaciones más mediáticas. Por ejemplo, el caso del aumento registrado por el vino fue uno de ellos justificado, off the récord, en la necesidad de mantener controlado el precio interno de la bebida, situación que podría alcanzar también a la cerveza. Pero el caso más singular fue el de la leche ya que allí, dada la situación crítica de tamberos y sanas, en realidad, se esperaba que recibiera el mismo trato de otras economías regionales, con una rebaja masiva. Lejos de eso, y en lugar de enrasar hacia abajo, se mantuvo el 9% para las exportaciones de leche en polvo, pero se “elevó” a 4,5% las de leche fluida, queso, y manteca entre otros, lo que representa una suba de casi 1% para todos estos productos. Tras varios años de crisis tambera, con precios que no siempre cubrían los costos, y que llevó al cierra permanente de establecimientos que hoy se ubican en unos 6-7.000 entre todas las cuencas, con una producción estancada en los niveles de fines de los ´90, por debajo de los 11.000 millones de litros anuales, se sumó luego la crisis de las usinas que aún continúa (con bastante “ayuda” de las exigencias gremiales). Ante este escenario, y con cerca de un 50% de la producción volcada al abasto interno, con precios máximos y cuidados, la gran expectativa de compensación era por el lado de las exportaciones, con una rebaja de retenciones afectivas, para descomprimir la crítica situación de muchas industrias de gran valor agregado y absorción de mano de obra, en general, en pequeñas localidades que no cuentan con demasiados lugares de demanda de mano de obra.