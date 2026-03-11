Cuánto salen los televisores para el Mundial 2026: precios y opciones recomendadas + Seguir en









Arrancó el año de la Copa del Mundo y es un gran momento para renovar la TV. Conocé diferentes opciones.

Viene el mundial y además de alentar a la selección es buen momento para cambiar la TV. Imagen: Freepik

El Mundial 2026 empieza a generar expectativa entre los fanáticos del fútbol y muchos ya comienzan a pensar en renovar su televisor para disfrutar los partidos con mejor imagen y sonido. Los grandes eventos deportivos suelen impulsar la compra de televisores, especialmente aquellos con pantallas más grandes y tecnologías pensadas para transmisiones en vivo.

En ese contexto, el mercado argentino ofrece una amplia variedad de modelos con distintos tamaños, resoluciones y tecnologías. Desde opciones económicas hasta televisores de alta gama, existen alternativas para todos los presupuestos si la idea es vivir la Copa del Mundo como si estuvieras en el estadio.

Televisor Qué debés tener en cuenta a la hora de comprar un nuevo televisor. Imagen: TechRadar Qué hay que tener en cuenta antes de comprar un televisor Antes de elegir un televisor, uno de los aspectos más importantes es el tamaño de la pantalla en relación con el espacio donde se va a colocar. Para ambientes pequeños suelen ser suficientes televisores de entre 32 y 43 pulgadas, mientras que para livings más amplios se recomiendan modelos de 55 pulgadas o más, que permiten apreciar mejor los detalles de los partidos.

También es clave prestar atención a la resolución y a la tecnología del panel. Hoy la mayoría de los modelos medianos y grandes ya incluyen resolución 4K, lo que ofrece una imagen mucho más nítida. Además, algunos televisores incorporan modos especiales para deportes que mejoran la fluidez de la imagen y resaltan los colores del campo de juego.

Las recomendaciones para elegir la mejor TV para el Mundial 2026 Para ver fútbol, los especialistas recomiendan optar por televisores con buena tasa de refresco, ya que esto permite que las jugadas rápidas se vean más fluidas y sin efecto borroso. También es útil que el televisor cuente con procesadores de imagen avanzados que optimicen automáticamente la transmisión.

Tele nuevo Conocé precios y características para comprarte la mejor tele para este mundial. Imagen: Freepik Otro punto importante es la tecnología del panel. Los modelos con tecnologías como QLED, OLED o Mini-LED suelen ofrecer mayor brillo, mejor contraste y colores más intensos, lo que resulta ideal para transmisiones deportivas donde hay mucho movimiento y cambios de iluminación. Precios de los televisores en marzo 2026 En el mercado argentino, los televisores más económicos arrancan aproximadamente desde los $300.000. En este segmento se encuentran modelos de 32 pulgadas con resolución HD y funciones Smart, pensados para espacios pequeños. También aparecen televisores de 43 pulgadas, que pueden costar alrededor de $450.000, mientras que los modelos 4K de 50 pulgadas suelen ubicarse entre $630.000 y $700.000. En la gama intermedia aparecen los televisores más buscados para ver eventos deportivos. Los modelos de 55 pulgadas con resolución 4K parten desde unos $830.000, aunque versiones con mejores procesadores de imagen o tecnologías de color pueden llegar a $1.100.000. En tanto, los televisores de 65 pulgadas suelen ubicarse entre $1.300.000 y $1.500.000. Por último, los televisores de alta gama incorporan tecnologías de panel más avanzadas. Los modelos QLED o QNED de 55 a 65 pulgadas pueden costar entre $1.100.000 y $1.800.000, mientras que los televisores Mini-LED o Neo QLED pueden superar los $2.100.000 y llegar hasta $2.500.000. En el caso de los OLED de 55 pulgadas, los precios también parten aproximadamente desde los $2.000.000, destacándose por su contraste superior y negros más profundos.

