Carne vacuna: sin restricciones crece el volumen exportado

En julio de 2022 el volumen exportado de carne vacuna equivalió a 55,6 mil toneladas, con una caída de 5,4% mensual, y una suba superior a 50% con relación a igual mes de 2021, debido a que en aquella época regía la restricción de exportar cortes provenientes de vacas.

La sequía obligó a los productores a poner en el corral a los animales que estaban a medio recriar, por lo que la oferta fue constante en un mercado con demanda muy deprimida, informó Ciccra.

En lo que respecta a la facturación, en julio ascendió a u$s 321,5 millones, lo que arrojó un incremento de 61,9% interanual; y el precio promedio declarado pasó de u$s 5.398 por tn. en julio del año pasado a u$s 5.784 por tn. en julio de 2022 (+5%).

Las ventas a China sumaron 45,8 mil tn. de carne vacuna en el séptimo mes del año y la participación de ese destino en las exportaciones argentinas pasó de 69,2% a 82,4% entre julio de 2021 y julio de 2022.

En enero-julio de 2022 se exportaron 357,4 mil tn. de carne vacuna, 6,6% más que en los distorsionados primeros siete meses de 2021 (+22,3 mil tn.).