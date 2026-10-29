Por qué Platense está prácticamente clasificado a la Copa Libertadores 2027 + Agregar ámbito en









El Calamar venció por penales a Atlético Tucumán y jugará la final de la Copa Argentina, un torneo que entrega un boleto directo al certamen continental. Incluso podría clasificarse si pierde la definición, en una combinación de resultados que tiene a Boca como protagonista.

Platense venció a Atlético Tucumán en definición por penales y es finalista de la Copa Argentina. Además quedó con grandes posibilidades de jugar la Libertadores 2027. Copa Argentina

Platense quedó a un partido de conquistar la Copa Argentina y asegurarse un lugar en la Libertadores 2027. Tras empatar 1-1 con Atlético Tucumán en Salta, el equipo de Vicente López ganó 5-4 en los penales y se metió en la final. Sin embargo, su clasificación continental podría concretarse incluso si pierde ese encuentro.

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El reglamento establece distintos escenarios que pueden favorecer al Calamar. La clave está en Boca, que también pelea por la Copa Argentina (jugará la semifinal con Banfield), disputa la final de la Sudamericana y sigue en carrera en el Torneo Clausura y la tabla anual.

Las cuatro posibilidades que tiene Platense 1. Si gana la Copa Argentina. Es el camino más directo y depende exclusivamente de Platense: si vence a Boca o Banfield en la final, se consagrará campeón y obtendrá directamente la plaza Argentina 3 para la Libertadores 2027.

2. Si pierde la final contra Boca y el Xeneize gana la Copa Sudamericana. Es una de las combinaciones más favorables para el Calamar. Si Boca conquista el torneo continental y también gana la Copa Argentina, el cupo del certamen federal se reasigna al siguiente equipo de Primera mejor ubicado en esa competencia. Como Platense sería el subcampeón, podría quedarse con la plaza.

3. Si pierde la final contra Boca y el Xeneize gana el Torneo Clausura. También podría clasificarse si Boca obtiene ambos títulos: el Clausura y la Copa Argentina. En ese caso, el equipo de la Ribera ya tendría su boleto continental por el campeonato local y se aplicaría el mecanismo de reasignación previsto para la Copa Argentina, que beneficiaría al subcampeón.

Platense es finalista de la Copa Argentina y de coronarse campeón podría jugar la Copa Libertadores 2027, aunque también una combinación de resultados de Boca podría otorgarle esa chance. Copa Argentina 4. Si Boca gana la Copa Argentina, pero se clasifica por la tabla anual. En este escenario, Platense no tendría asegurado el boleto por ser subcampeón. Si Boca ya estuviera clasificado a la Libertadores por su posición en la tabla anual, la plaza liberada se reasignaría siguiendo ese ordenamiento y no automáticamente al segundo de la Copa Argentina. Por eso, la diferencia es determinante: perder la final contra Boca no alcanza por sí solo para clasificarse; el Xeneize debe ganar también la Sudamericana o el Clausura para abrirle esa posibilidad al Calamar. Además, si Boca conquista la Sudamericana, Argentina podría sumar una plaza adicional para la Libertadores 2027 y llegar a siete representantes, en lugar de los seis cupos habituales. Platense, que ya tuvo una histórica participación internacional en 2026, está ante una oportunidad deportiva de enorme valor. Puede garantizar su clasificación con una victoria en la final o esperar que Boca consiga una combinación de títulos que le permita llegar al torneo continental incluso sin levantar la Copa Argentina.